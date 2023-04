Kiko Rivera revierte su veto y saca la artillería pesada contra ‘Supervivientes’

Una vez cambió la directiva de Mediaset fueron muchos los cambios que se produjeron en el holding italiano. Entre ellos, se vetó a ciertos personajes de algunos de sus programas más populares, entre ellos figura el nombre de Kiko Rivera, quien se ha lamentado por no poder estar en el plató de Supervivientes, espacio en el que participó en 2011. Y es que, actualmente, participan los hijos de Raquel Bollo, con quienes el DJ tiene una estrecha relación. De hecho, es habitual ver cómo los defiente en sus redes sociales.

A través de un directo, Kiko ha confesado que «Manuel es mi primo, es mi hermano, es mi familia, estoy con él al 100% y todo el que esté en contra de él, pues está en contra de mí. No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderlo, no me dejan ir a ningún sitio, me encantaría porque, seguramente, pondría a más de uno en su sitio, incluido a todo el que tenga que incluir, ¿vale?».

«Yo soy manuelista y siempre con él», ha afirmado el cantante. Mientras ha continuado apoyando a los hijos de la colaboradora, algunos de sus seguidores han interactuado con él y le han pedido que opinase sobre el concurso de Asraf Beno, pareja de su hermana Isa Pantoja. «Asraf es una persona que no me cae bien y si gana me parece muy bien, que gane, que se lo lleve para casa y que lo disfrute, pero a mí, personalmente, no me cae bien», ha dicho sin pelos en la lengua. Además, el hijo de Isabel Pantoja ha asegurado que el formato presentado por Jorge Javier Vázquez le está haciendo un lavado de imagen: «Lo están poniendo como el buenecito, que todo el mundo se mete con él».

Kiko arremete contra ‘Supervivientes’

Kiko Rivera, que se alejo un tiempo del foco mediático el pasado mes de octubre tras sufrir un ictus, conforme pasaron los meses y se recuperó volvió a recuperar su rutina. De hecho, llegó a reaparecer en televisión en El Show de Bertín, donde llegó a lanzar un mensaje a su madre para tender puentes después de más de dos años distanciados. Ahora, está más activo que nunca y muy involucrado en sus nuevos proyectos musicales, pero también ha dado su opinión sobre Supervivientes y ha cargado contra el espacio. «Estáis viendo un programa de televisión, que no lo estáis viendo en directo, es editado. La única parte que veis en directo es lo de la palapa […], ellos eligen lo que les va bien y lo que no les va bien. Está clarísimo, a mí no me van a engañar y no me voy a callar porque yo sé cómo funciona esto», ha comentado. Por otro lado, ha asegurado que el equipo del programa habría incitado a los concursantes a modificar su comportamiento para «hacer tele». Una vez más, Kiko Rivera ha dado un paso al frente y ha opinado con total naturalidad pese al veto de la cadena.