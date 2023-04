Kiko Rivera está más activo que nunca en sus redes sociales. Además de volver a pinchar en bolos, el Dj ha retomado su actividad 2.0 con un canal de Twitch y directos en Instagram. Con un séquito de más de un millón de seguidores, el hijo de Isabel Pantoja no duda en compartir su día a día, sus inquietudes y, sobre todo, su música. Sin embargo, al igual que tiene gente que le apoya y le manda todo su cariño a través de la pantalla, también se ha encontrado con haters que critican cada uno de sus pasos. Pero ya ha dicho ‘basta’.

El marido de Irene Rosales ha comenzado el miércoles con un regalo para sus followers, un directo en el que hablar de todo aquello que le pregunten. Pero no ha salido como esperaba. Acostumbrado a la plataforma de Twitch, el Dj se había olvidado del odio de Instagram, y así lo ha hecho saber: «Buenos días chicos. Acabo de hacer un directo en Instagram y no recordaba la cantidad de imbéciles que hay aquí en las redes, pero imbéciles». Ha estallado y no está dispuesto a pasar ni una más, aunque como acostumbra a hacer, se lo ha tomado con humor: «Así que, a todos esos imbéciles les deseo que tengan unos muy buenos días y que comiencen el día con un poquito de mejor humor. Para el resto: os quiero muchísimo, gracias por estar siempre ahí y un besito muy fuerte». Después de todo, Kiko Rivera está dispuesto a hacer caso omiso a todo aquel que quiera transmitir odio, con el único objetivo de luchar por su felicidad.

La nueva vida de Kiko Rivera

Fue el pasado mes de noviembre cuando tomó la decisión de regresar a las plataformas en calidad de streamer después de afrontar uno de los mayores reveses de salud de su vida. El Dj sufrió un infarto cerebral que le obligó a estar unos días ingresado y, por ende, alejado del foco mediático. Por suerte, todo salió bien y poco a poco fue retomando su profesión. Con más ganas que nunca, el hijo de la tonadillera ha vuelto a subirse a los escenarios para ponerse al frente de la mesa de mezcla y ha regresado a la red.

Pero eso no ha sido todo, pues este pequeño bache que hizo saltar todas las alarmas le ha llevado a reflexionar, decidiendo cambiar por completo su estilo de vida. Atrás quedaron los vicios para dar comienzo a la segunda oportunidad que le ha dado la vida. Una segunda oportunidad que también se ha llevado al terreno personal, marcado por los continuos enfrentamientos familiares. Aunque todo continúa igual de mal, Kiko ha intentado solucionar sus diferencias y volver a tener la relación de antaño con su madre y su hermana, pero parece no ser suficiente.

Isa Pantoja no está dispuesta a pasar por alto todo lo que su hermano ha dicho públicamente de ella y su tensión ha vuelto a salir a la palestra. Con motivo de la nueva edición de Supervivientes, el enfrentamiento entre hermanos ha reaparecido, aunque esta vez con Manuel Cortés y Asraf Beno como protagonistas. Los concursantes no se llevan bien y eso ha afectado también fuera de Honduras pues, mientras la colaboradora de Telecinco está dispuesta a apostar por el amor de su vida, Kiko no duda en lanzarle dardos encubiertos en forma de apoyo a Manuel. Una nueva guerra que vuelve a poner sobre la mesa su mala sintonía.