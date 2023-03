Kiko Rivera se pone las pilas mientras su madre se codea con la realeza

Isabel Pantoja está radiante. Este mismo viernes ha puesto rumbo a Mónaco para asistir a uno de los eventos más destacados e importantes de la familia Grimaldi: el Baile de la Rosa. Comenzó a celebrarse en 1954 gracias a la princesa Grace y solo ha dejado de celebrarse en los dos últimos años a causa de la crisis sanitaria. Pero, de nuevo, el Principado brillará con todo su esplendor.

Junto a su hermano Agustín, la tonadillera se ha mostrado de lo más alegre ante la presencia de los medios de comunicación que aguardaban su llegada en el aeropuerto de Sevilla. Fue la propia artista quien en la entrevista del pasado miércoles en la revista ¡Hola! anunció que sería una de las invitadas a la tradicional gala solidaria.

Estando en Puerto Rico fue cando recibió la invitación. «Me dijo mi hermano Agustín que había recibido una invitación. Me llegan muchas para ir a eventos, pero, a menos que sea algo relacionado con niños, donde se me necesite, porque en ese caso ahí estoy yo a muerte, no suelo acudir. Ni tampoco soy asidua a discotecas o cosas de esas», explicó en las páginas del mencionado medio.

Pero ¿qué hace Kiko Rivera mientras? Han pasado más de dos años desde que madre e hijo se distanciaron. En octubre de 2020 la buena relación que mantenían Isabel y Kiko se rompió. Desde entonces han estado en un constante tira y afloja que no ha terminado, por ahora, en el fin de esta guerra mediática que los ha colocado a ambos en primera plana mediática.

En las últimas horas, Kiko ha compartido en sus redes sociales que está muy volcado en sus compromisos profesionales. De hecho, ha estrenado una nueva temporada de En casa con Kiko, espacio en el que entrevista a algunos de los rostros conocidos del panorama nacional.

También, ha publicado una fotografía mientras crea nueva música en un estudio de grabación. Desde hace algún tiempo, Kiko Rivera ha apostado por centrarse en su vida profesional. Sin ir más lejos, el pasado verano hizo una gira por distintos puntos de España con su música, lo que podría volver a producirse este 2023.

El cantante, también ha dado un giro de 180 grados a su estilo de vida y, prueba es su aspecto físico, ya que tal y como él mismo ha indicado en varias ocasiones ha perdido peso. Decisión que toma tras sufrir un ictus el pasado 20 de octubre, fecha en la que volvió a nacer.

Posteriormente, discreto en un segundo plano, hizo una aparición televisiva en El show de Bertín, donde confesó que quería enterrar el hacha de guerra con su madre después de todos estos años sin mantener contacto. Sin embargo, parece ser que todavía no se ha producido y que cada uno continúa su vida por un camino diferente. ¿Será en este 2023 cuando retomen el contacto? El tiempo tendrá la mejor respuesta…