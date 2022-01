Agustín Pantoja demandará a Julián Muñoz tras las duras palabras que le dedicó en su docuserie

Agustín Pantoja ha vuelto a la acción. El hermano de Isabel Pantoja protagoniza la primera reacción de la familia tras la marejada ocasionada por la emisión de la docuserie de Julián Muñoz. Cantora había guardado silencio hasta la fecha sobre el testimonio del exalcalde de Marbella, quien en el episodio 1 repasaba todos los detalles -algunos desconocidos- de su pasional relación sentimental con la tonadillera.

El cantante no va a esperar demasiado para interponer una demanda contra el protagonista de la docuserie. La razón no es otra que las declaraciones que Muñoz hizo durante el primer capítulo mientras daba su versión de cómo vivió el romance con Pantoja. En un momento de la entrevista que le hizo Paloma García-Pelayo, el abulense se refiere a Agustín Pantoja como un ser «con mirada oscura», que vive preso del rencor y que está centrado en vigilar con recelo todo lo que sucede a su alrededor. Llegó a decir que «era la mano que mecía la cuna», respecto a los movimientos familiares.

Julián Muñoz fue muy duro contra Agustín y no dudó en destacar que «no tiene la mirada limpia, tiene un rencor en su interior que le va a corromper hasta las entrañas. Su vida era el sofá. Es anodino, amorfo y está amargado». Pero aún hubo más. La expareja de la Pantoja describió la evolución del que un día fue su cuñado: «Agustín Pantoja es un personaje que el tiempo ha ido moldeando pero para mal, dentro de la amargura. Tú no puedes estar permanentemente controlándolo todo y amargado», sentenció.

Palabras muy contundentes que van a hacer que el hermano de Isabel acuda a los tribunales para volver a activar un proceso judicial, tal y como informa la revista Semana. El último lo mantuvo con su sobrino Kiko Rivera, pero finalmente no prosperó por deseo del sevillano.

Isabel Pantoja también se plantea demandar a Julián Muñoz

La demanda que reciba Muñoz podría no ser la única procedente de Cantora ya que la revista anteriormente mencionada también apunta a que Isabel Pantoja podría tener algo que decir en los tribunales. Y es que los abogados de la cantante están esperando a la conclusión de la docuserie para conocer todas las afirmaciones del expolítico y decidir si lo llevan a los tribunales.

De las muchas palabras que le dedicó a la mujer por la que bebió los vientos, destacan su definición de la tonadillera: «Hoy te puedo decir que es fría y calculadora. No da puntada sin hilo. Isabel quiere una forma de vida en la que ella no tenga carencias. Lo único que le da pánico es encontrarse sin dinero. Me dejó de querer en cuanto se acabó el dinero. La distancia más corta entre ella y él es que alguien se lo dije». Además, sorprendió a todos al desvelar que en el mejor momento de la relación estuvieron hablando con clínicas especializadas con el fin de tener un hijo en común.