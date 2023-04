El golpe de efecto de Anabel Pantoja tras la entrevista bomba de Yulen

Las últimas semanas han sido una montaña rusa de emociones en toda regla para Anabel Pantoja. Después de haber vivido unos días sin descanso en América, acompañando a su tía Isabel en su gira por Estados Unidos, la prima de Kiko Rivera se encontraba a su llegada a España con la complicada situación de su inesperada ruptura con Yulen Pereira. Un durísimo varapalo que parecía haber ocurrido de manera amistosa por ambas partes, y que sin embargo, ha ido empeorando con el paso del tiempo.

Lo que tal vez nadie podía haber llegado a imaginar es que el espadista habría llegado a criticar a la que fuera su compañera de vida cuando aún eran pareja. Así lo confirmaba Reboso en Fiesta, sacando a la luz unos mensajes con los que aseguraba que el hijo de Arelys había «rajado lo más grande» de su ex: «Él tiene una dieta estricta y a ella le gusta la comida rápida. Discutían por el tema de la dieta, ella se la saltaba y le pedía a él que se la saltara. A él le molestaba que por la noche comiera según qué cosas», comenzaba explicando el comunicador, para después admitir que Pereira contó estos rifirrafes a sus amigos refiriéndose a Anabel de manera despectiva: «Estas discusiones de pareja él las traslada al grupo de amigos. Se refiere a ella de manera peyorativa y se mete con su físico. Son palabras desagradables, no quiero entrar en detalles, pero todos lo podéis imaginar. Hablaba de su cuerpo», zanjaba.

Unas durísimas declaraciones que no parecen haber pasado desapercibidas para la que fuera esposa de Omar Sánchez, razón por la que, aunque no ha querido hacer referencia a ellas de manera pública, sí que lo ha hecho de forma indirecta al repostear en su cuenta de Instagram algunos mensajes de apoyo de su círculo más cercano como, por ejemplo, de Belén Esteban: «Mi gordi @anabelpantoja00 que pena que la gente no te conozca como yo, tendrás defectos como todo el mundo, pero para mi ERES UNA DE LAS MEJORES PERSONAS QUE CONOZCO TE QUIERO MUCHÍSIMO mi gordi», escribía la ex de Jesulín de Ubrique en su red social.

Pero lo cierto es que los mensajes de cariño hacia Anabel no han quedado ahí, y también su peluquero de confianza ha salido en su defensa: «Que te dejen en paz!! No todo vale para tener audiencia ni todo vale para hacer caja a costa de ti @anabelpantoja00 Los que te conocemos de verdad sabemos de las mentiras, inventos y manipulaciones que estás sufriendo… Tú si duermes tranquila cariño… Te quiero mi niña», indicaba, visiblemente molesto porque su amiga está situada en el ojo del huracán en platós como el de Sálvame, mientras que ella prefiere pronunciarse únicamente a través de sus seres queridos y por redes sociales, sin alimentar así una polémica que no parece tener fin, al menos por ahora.