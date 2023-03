Hace unos días Kiko Matamoros y Marta López Álamo revelaron cómo gestionan su economía de pareja. En un podcast que ambos protagonizan, la pareja, que está a punto de contraer matrimonio, explicó cuáles son las claves que siguen para mantener su economía equilibrada. La pareja comentó que lleva un nivel de vida alto y dijo que suele repartir los gastos, pero sin un patrón fijo. Mientras que Marta aseguró que ella era más conservadora y ahorradora, Matamoros confesó que él es más derrochador y que, le gusta darse caprichos.

A raíz de estas declaraciones, el colaborador ha vuelto a comentar su situación con Hacienda y ha hablado en Sálvame de la deuda que tiene. Matamoros ha explicado que, a pesar de esto, puede permitirse algunos caprichos: «Yo tengo cuatro nóminas y me retienen, más o menos, dependiendo de las cantidades o incluso de los horarios con cada empresa para la que trabajo, una cantidad equis. Si a mí me queda una media de 2.500 por nómina, me juntaría con 10.000 euros al mes. Más otros 10.000 que puede aportar mi pareja, ya son 20.000 para dos», ha contado el colaborador. Un salario bastante por encima de lo que gana la media de los españoles.

Kiko Matamoros ha explicado que él y Marta López Álamo suelen salir a cenar de manera habitual: «Salimos a cenar o a comer tres o cuatro días a la semana, pero no vamos todos los días a un tres estrellas Michelín», ha dicho. Por su parte, mientras que Marta ha comentado que su economía está dentro de la media española o quizás un poquito por encima, el colaborador ha reconocido que están bastante por encima, «Hay un 90% de españoles en condiciones económicas y profesionales peores que las tuyas», le dijo a su novia.

Durante su última intervención en el programa Sálvame, el colaborador ha matizado sus palabras: «Vivimos más o menos por encima de la media. Hay que ser medianamente honesto y no se engaña a nadie», ha declarado Kiko Matamoros, que ha asegurado que puede ganar «lo mismo que un ministro a pesar de los embargos y las retenciones». «Unos 8.000 euros con dietas al mes», ha sentenciado el colaborador.

Kiko Matamoros ha contado también que lleva trabajando desde los 19 años y que, hasta la fecha, no le ha faltado trabajo. Es más, ha dicho que piensa seguir en el mercado hasta que pueda: «Mientras mis facultades mentales estén bien voy a seguir trabajando. No tengo miedos. Hay dos formas de vivir: ahorrar por lo que venga y la de vivir al día. No pienso jubilarme nunca. El 90% de la gente a mi edad está en casa. Lo hago por placer y por necesidad. Me siento útil por trabajar. A nadie se le ocurre decir a un escritor que se jubile», ha recalcado.