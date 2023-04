Isabel Pantoja ha resurgido de sus cenizas como el Ave Fénix. Corría el 2020 cuando su vida daba un vuelco de 180 grados. ¿El motivo? Un distanciamiento con su hijo, Kiko Rivera, que se ha ido alargando en el tiempo. Aunque ha habido ocasiones en las que casi entierran el hacha de guerra, por ahora, no ha sucedido.

En todo este proceso, Isabel se ha mantenido cauta y sin querer hacer declaraciones, teniendo Cantora como su refugio particular, donde vive con su hermano, Agustín Pantoja y fiel escudero. Una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido el cambio de su actitud, siendo recientemente mucho más cercana. ¿Estamos ante una nueva Isabel Pantoja?

Alegre y cercana

No cabe la menor duda de que su viaje a Mónaco para asistir en calidad de invitada al Baile de la Rosa le ha cambiado la vida, pero también el ánimo. La tonadillera cogía el pasado 24 de marzo un vuelo destino al Principado con la mayor de las sonrisas.

E incluso se atrevió a saludar a los medios de comunicación allí presentes. Una actitud que es poco común en ella, ya que suele mostrarse casi siempre muy discreta.

Emocionada

El pasado mes de julio, la intérprete de Marinero de luces se convertía en una de las grandes protagonistas de la gala Mr.Gay que tuvo lugar en la conocida Plaza de España de Madrid. Cita en la que recibió un premio por «su trayectoria y cercanía con el colectivo LGTBI».

«Gracias y buenas noches a todos. Agradeceros a todos, uno por uno, que estéis aquí desde hace tantas horas. He estado emocionada. Hace muchos años que me querían entregar este premio, pero por muchas cosas no fue posible y hoy se ha hecho realidad. ¡Vuestro orgullo es mi orgullo!», dijo muy emocionada en su discurso. «Yo soy una más de ustedes que lo sepáis», añadió.

«Sin vosotros y todo el mundo que está aquí, yo no estaría de pie. A este colectivo que llevo en mi alma, gracias a ustedes hemos podido ser artistas, las más grandes. Yo soy artista gracias a vosotros. Necesitamos a este colectivo único, que es el LGTBI, por y para siempre», terminó diciendo la artista, pletórica.

De incógnito

Pero antes de este cambio, Isabel Pantoja prefería optar por ir de incógnito y no contestar a las preguntas de la prensa. Un cambio de actitud que se ha podido ver en tan solo unos meses.

De hecho, durante su viaje a Nueva York, con motivo de su gira americana, en la que llegó a colgar el cartel de sold out en sus conciertos tampoco quiso tener esa cercanía que en algunas ocasiones sí que muestra.

No cabe la menor duda de que Isabel Pantoja se encuentra en una nueva etapa de su vida, centrada en los suyos y en sus compromisos profesionales.