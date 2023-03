Isabel Pantoja reaparece radiante en el Baile de la Rosa de Mónaco

El Baile de la Rosa, el evento anual creado en 1954 por la Princesa Grace Kelly de Mónaco que marca el inicio de la primavera monegasca y tiene una causa solidaria, se ha convertido este año, en una cita ineludible para los personajes más ilustres del Principado y la alta sociedad internacional, además de para Isabel Pantoja (66), en el Sporting Club de Montecarlo. «Fíjate lo que es la vida, porque durante toda la mía he admirado a Grace Kelly y por Carolina he sentido siempre un cariño entrañable», confesaba la cantante el pasado miércoles para las páginas de ¡Hola!. «Para mí es algo muy especial por ese sentimiento que te digo hacia una persona que no conozco, que no tenemos el mismo estatus ni muchísimo menos, pero para mí es un orgullo. Y me invitan ahora, en este año precisamente, pues para mí, te repito, es un orgullo», añadió.

La cantante recibió la invitación junto a su hermano, Agustín Pantoja, por parte de «un millonario alemán amante de las artes y afincado en el Principado», que cuenta con una mesa reservada en el enclave «desde hace cuatro décadas», de acuerdo con la información revelada por El Mundo. Concretamente, Manel Dalgó, un artista catalán que ejerce como drag queen y que, actualmente, vive en Montecarlo cuyo vínculo con la Familia Real monegasca se desconoce.

Sea como fuera, lo cierto es que la tonadillera, que ya había había visitado Mónaco en anteriores ocasiones, reapareció radiante frente a los medios de comunicación allí congregados. En una edición inspirada en el universo Bollywood, la artista escogió un vestido vaporoso rosa con estampado floral, con escote asimétrico que dejaba uno de sus hombros al aire mientras que el otro se cubría por una enorme flor fucsia; de la diseñadora Isabel Sanchís, una de las diseñadoras más aclamadas en nuestro país, con dos décadas de experiencia a sus espaldas en los trajes de ceremonia. La interprete de Así fue, Se me enamora el alma o Marinero de luces completó su estilismo con un foulard azul turquesa a juego con un clutch con estampado de serpiente.

Isabel Pantoja acudió al evento, que contó con actuaciones de diferentes artistas, como el grupo Bassant, Mika, o los coreógrafos Kamal Kant y Mugha Jagawar, como única representación española de la fiesta.

¿Qué es el baile de la rosa?

El Baile de la Rosa es el evento más importante del Principado de Mónaco, y reúne a los personajes más ilustres del Principado por una buena causa. Pues sirve para recaudar fondos para la Fundación Kelly, en honor a la fallecida princesa Grace de Mónaco. De ahí que los Grimaldi sean los principales protagonistas y que esté presidida por Carolina de Mónaco y el príncipe Alberto.

En este sentido, para asistir al evento es imprescindible pagar una entrada que oscila entre los 850 y 3.000 euros por persona. Un importe que en el caso de Isabel Pantoja, según el citado medio anteriormente, habría sido abonado por el empresario alemán.