Las parejas de Isabel Pantoja que terminaron por renegar de la artista

La vida amorosa de Isabel Pantoja (66) ha sido tan intensa como fugaz desde que se consagrara como una de las más importantes folclóricas en nuestro país. A lo largo de su trayectoria profesional, lo cierto es que su nombre ha dado grandes titulares a la crónica social por sus relaciones sentimentales. Especialmente, con el que fuera su gran amor y padre de su hijo, Kiko Rivera (39), Francisco Rivera, más conocido como Paquirri. «Fue la historia de amor más bonita que imaginarse pueda», expresó Isabel durante su participación en Supervivientes, en el año 2019 sobre el torero.

La tonadillera y el natural de Zahara de los Atunes, se conocieron en mayo de 1980 en una corrida de toros en la que él toreaba, y a la que ella acudió como invitada por José María Manzanares, hijo del banderillero Pepe Dols. «Me invitó José María Manzanares a la corrida y fui a verle. En aquel entonces era el más. Yo vi a mi gordo que tenía la manera y se la estaba poniendo. Levantó la mirada. Cuando la suya se cruzó con la mía, no sé qué me entró por el cuerpo», explicaba Pantoja en el citado programa.

El flechazo entre ambos fue prácticamente instantáneo. Tanto, que apenas tres años después de verse por primera vez, la pareja se daba el Sí, quiero en la sevillana basílica de Jesús del Gran Poder ante la atenta mirada de cientos de invitados. «Era tal felicidad y tan perfecto todo. Era todo. Y todo no se puede tener. Era la felicidad completa y eso no existe. Yo la he tenido, yo la he vivido. Era la persona que más he querido y amado en mi vida».

Pero ¿fue la suya una relación tan idílica como parece? Según, Antonio Escámez, hijo del albacea encargado del testamento de Francisco Rivera Paquirri, que murió el 26 de septiembre de 1984 tras sufrir un shock hipovolémico debido a una gran hemorragia por una cornada recibida del toro llamado Avispado en la plaza de toros de Pozoblanco; el torero se habría planteado romper con Isabel Pantoja en varias ocasiones, más aún tras haber tenido acceso a una grabación en la que se escuchaba a Isabel Pantoja «tachándole [a Paquirri] de machista».

«Paco llevaba una temporada un poco tristón, un poco mal, había una crisis en el matrimonio. Mi padre lo vivía en primera persona. Paco algunas veces se encontraba tan mal que venía a dormir a mi casa, con mi padre, yo sé que ellos estuvieron hablando de cambiar el testamento y el tema de que no estaba bien con Isabel», aseguró Escámez en el especial de Telecinco, Cantora: la herencia envenenada.

Y no. Paquirri no fue el único hombre que ha renegado de la artista aún mantenido una relación sentimental con ella. Julián Muñoz hizo lo mismo. El ex alcalde de Marbella llegó a asegurar incluso que se arrepentía de la relación que mantuvo con la tonadillera. «Estaba envuelto en una nube y me creía el príncipe Aladdin. Se dieron una serie de circunstancias y emprendí un camino sin retorno», explicó en una entrevista al programa Lazos de Sangre en 2019.

Julián Muñoz (75) e Isabel Pantoja mantuvieron una relación sentimental entre los años 2003 y 2009 y, tras su implicación en el caso Malaya, ambos decidieron tomar rumbos separados. «Mi relación con Julián ha terminado. Ha sido una decisión muy dolorosa», aseguraba en una portada de ¡Hola!, Isabel Pantoja.