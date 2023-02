Borja Thyssen y Blanca Cuesta frenan los rumores de crisis matrimonial a golpe de complicidad

Después de haber vivido uno de sus 14 de febrero probablemente más convulsos de su historia de amor, Borja Thyssen y Blanca Cuesta se han dejado ver de nuevo. El matrimonio ha reaparecido de manera conjunta con motivo de la celebración de ARCO 2023 en uno de los pabellones de Ifema en la capital. Una esperada llegada que, sin embargo, ha sido mucho más discreta de lo previsto pese a que el hijo de Tita Cervera y su esposa han estado situados en el ojo del huracán en los últimos días.

Aprovechando las numerosas exposiciones que se estaban llevando a cabo en el recinto en cuestión, Borja y Blanca han tenido oportunidad de esquivar a los medios de comunicación que buscaban una respuesta por parte de ambos a los numerosos rumores que han girado en torno a ellos, entre los que está el de una supuesta crisis matrimonial. Sin embargo, la pareja parece estar más unida que nunca para afrontar esos comentarios en una etapa muy complicada para ellos, sobre todo teniendo en cuenta que estaba previsto que tuvieran que sentarse en el banquillo y enfrentarse a tres años de prisión y una multa de un millón de euros por un presunto fraude a Hacienda de más de 300 mil euros en el año 2010. Una cita que iba a tener lugar en el Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid, y que sin embargo se suspendía después de que los protagonistas se presentaran en el enclave, razón por la que ambos pueden respirar tranquilos y hacer frente a los quehaceres que tenían previstos en un principio, como su visita a esta feria internacional a la que cada año acuden más rostros conocidos de todas las esferas.

Para demostrar la gran complicidad de la que siguen gozando después de más de 15 años de matrimonio, Blanca y Borja no han tenido reparo en posar frente a las cámaras del evento dedicándose muestras de cariño que no pasaban desapercibidas en el objetivo al igual que la cercanía con la que el matrimonio hablaba con algunos de los allí presentes. Una manera con la que han demostrado estar plenamente volcados con la temática del acto y con lo que algunos profesionales intentan reflejar en esta cita anual perfecta para los apasionados del talento artístico.

Justo esta reaparición ha tenido lugar unas semanas después de que Tita Cervera se convirtiera en protagonista de un conocido programa televisivo en el que hablaba tanto de su hijo como de su nuera. Y es que, aunque la baronesa Thyssen-Bornemisza sigue guardando cierto cariño a Borja pese a haberse distanciado de él, a quien no parece tener el mismo afecto es a la esposa de éste, a quien culpa del enfriamiento de la relación con su vástago a raíz del inicio de su historia de amor. Algo que no parece importar en absoluto al hermano de Francesca Thyssen, que ha preferido no echar más leña al fuego y continuar con su día a día con total normalidad.