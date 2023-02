La estratégica reaparición de Borja Thyssen: aparente tranquilidad y dardo encubierto a su madre

Aunque hace escasos minutos haya comenzado el día de San Valentín, lo cierto es que este año no pinta especialmente bien para Borja Thyssen y su esposa, Blanca Cuesta. Tanto es así, que ha podido saberse que el matrimonio está citado en el Juzgado de lo Penal número 15 de la capital al enfrentarse a tres años de prisión y una multa de un millón de euros por un presunto fraude a Hacienda de más de 300 mil euros en el año 2010. Un durísimo varapalo que la pareja parece estar afrontando con total naturalidad, haciendo acto de presencia en los eventos que tenían previstos como si nada hubiera pasado en torno a ellos.

Esto es lo que ha pasado precisamente durante esta misma tarde, cuando el hijo de Tita Cervera se ha desplazado hasta el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza para estar presente en la inauguración de la exposición Lucian Freud junto a su hermana Francesca, un evento que el enclave en cuestión ha llevado a cabo en compañía de la National Gallery de Londres para dar luz a más de medio centenar de obras, entre las que está el retrato de nada más y nada menos que Hans Heinrich, II Barón Thyssen-Bornemisza, la cual ha donado su propia hija. Una velada que, sin duda alguna, favorece al turismo en la ciudad y da un soplo de aire fresco a una galería por la que su progenitora ha hecho un sinfín de cosas, demostrando así que, aunque no se lleva especialmente bien con su madre, Borja siempre que tiene oportunidad acude al museo en cuestión para promocionar los actos que refleja.

De esta manera, Borja ha dejado entrever que, ante la complicada situación que está pasando frente a la Justicia, su hermana está siendo uno de sus principales apoyos. Lejos de darle la espalda, Francesca ha tendido la mano al hijo de Tita Cervera dándole un hueco en una de las fechas más importantes de sus respectivas vidas sobre todo a nivel histórico y mediático, demostrando así permanecer ajena a todo lo que le sucede en términos monetarios a su hermano para que sea él quien solucione sus problemas cuando sea necesario.

No obstante, cabe destacar que esta aparición pública ha tenido una doble importancia reseñable. Además de ser la primera que lleva a cabo Borja desde que se ha dado a conocer su supuesto engaño al Estado español, también es la primera que hace después de que tuviera lugar la polémica entrevista de su madre en el programa Viajando con Chester, en la cual la protagonista no tenía reparo en demostrar que no goza de una muy buena relación amistosa con su nuera. Aún así, y pese a que esto ha provocado el distanciamiento con su hijo, a él si le sigue teniendo cariño, sintiéndose esperanzada ante la idea de que haya un cambio entre ellos en un futuro que, por el momento, Borja no parece estar dispuesto a dar, aunque sí siga guardando respeto y amor hacia su padre y así lo haya reflejado a lo largo de esta tarde.