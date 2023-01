El tajante zasca de Tita Cervera a su nuera por el distanciamiento con su hijo Borja

Después de la sonada entrevista de Cayetano Martínez de Irujo en Viajando con Chester, ha llegado el turno de Tita Cervera. Ha sido durante esta misma noche cuando la baronesa Thyssen se ha sentado en el plató del programa de Cuatro para sacar a la luz su lado más personal frente a los espectadores en una de las charlas más íntimas de su vida, en la que ha tocado temas que mucho tienen que ver sobre relaciones sentimentales, infidelidades y vínculos que a día de hoy mantiene (o no) con algunos de los miembros de su familia.

Este es el caso de su hijo, Borja Thyssen, con quien a día de hoy Tita no goza de una muy buena relación maternofilial a consecuencia de un distanciamiento que se ha prolongado en el tiempo. Un problema que para la aristócrata tiene una única responsable: su nuera, Blanca Cuesta, y así lo ha reflejado en el espacio televisivo sin reparo alguno: «Las personas que están a su lado tienen otra mentalidad. Son otras personas. No son como era Borja ni como soy yo», comenzaba explicando, dejando entrever que no tiene ninguna intención de acercarse a la esposa de su hijo bajo ningún concepto, considerándola en cierto modo culpable de que ahora madre e hijo no se hablen: «Con Borja era una cosa que no me soltaba ni un minuto. Cuando cumplió los 19 años cambió de vida. Lo quiero con locura. Lo he echado muchísimo de menos muchas veces que me hubiera gustado que estuviera a mi lado. Pero la vida es así, qué puedes hacer», zanjaba, visiblemente entristecida por no tener el apoyo de Borja en algunos momentos de su vida: «Me ha sabido muy mal. He sufrido mucho. Las madres siempre pensamos que puede haber un cambio, y yo soy una persona positiva y creo que habrá un cambio algún día, ya está. Lo he intentado favorecer mil veces (…) Lo sigo echando de menos», se lamentaba, estando dispuesta a tener una conversación con el otro protagonista en cuestión con la que puedan poner fin a sus malentendidos.

Una situación económica compleja

De su hijo no es del único tema del que la baronesa Thyssen ha hablado largo y tendido frente a las cámaras, sino también de la situación económica que ha atravesado a lo largo de su vida y que no siempre ha sido de color de rosa, habiendo experimentado ciertos problemas para llegar a fin de mes. Por si fuera poco, estas dificultades se sumaban a una infidelidad que sufría en el pasado y que marcaba su vida y su confianza en otras personas para siempre. Algo de lo que ahora habla con total naturalidad: «Él no creía que yo iba a llegara de viaje y llegué. Él estaba con una chica y ella salió corriendo. Se ve que ya habían hecho el amor», revela con cierto toque de humor y sin querer ahondar en más detalles.

Una pregunta incómoda e inesperada

A lo largo de los últimos días, ha trascendido una pregunta que se habría realizado a Tita Cervera en plena grabación del programa y que, sin embargo, habría descolocado sus esquemas por completo. Y es que, el presentador se interesaba por saber si el padre de sus dos mellizas, a las cuales tuvo a los 63 años a través de un vientre de alquiler, era su hijo. Una cuestión a la que la baronesa no sabía muy bien qué responder, diciendo que «las niñas tienen un padre» aunque fue una decisión «que tomó con su hijo Borja».