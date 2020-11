Blanca Cuesta y Borja Thyssen serán padres por quinta vez en los próximos días

Blanca Cuesta y Borja Thyssen están de enhorabuena. Según ha confirmado la revista ‘¡Hola!’, la pareja está esperando a su quinto hijo y ampliará la familia con una niña que nacerá en los próximo días. El matrimonio, que se dio el ‘sí, quiero’ en octubre de 2007, ha llevado el embarazo en secreto y el nacimiento está previsto para mediados del mes de diciembre, poniendo el broche de oro a un año especialmente complicado. En los últimos meses, las apariciones del matrimonio han sido escasas. Tanto es así que, las últimas imágenes del hijo de Carmen Cervera y su esposa son del pasado mes de agosto, cuando disfrutaron de unos días de relax y diversión en Formentera, uno de sus destinos habituales. Así, con el nacimiento del nuevo miembro, la familia de Blanca Cuesta y Borja Thyssen vivirá unas Navidades que prometen ser inolvidables y despedirá este atípico año por todo lo alto.

Aunque Blanca Cuesta y Borja Thyssen han llevado la gestación con absoluta discreción, las últimas fotografías en Formentera hicieron saltar las alarmas. La pareja disfrutó de una jornada estival de desconexión en alta mar rodeado de amigos, en la que Blanca Cuesta presumió de una incipiente barriguita en bikini, despertando los rumores sobre un posible embarazo. De hecho, en alguna en las instantáneas se puede ver cómo el hijo de la baronesa Thyssen coloca la mano estratégicamente en el vientre de su mujer.

Esta fue la primera vez que las cámaras capturaban al hijo de Tita Cervera tras el fallecimiento de su padre biológico, el empresario Manolo Segura, quien perdía la vida el pasado 25 de junio, a los 77 años, en el hospital San Francisco de Asís de Madrid.

A pesar de que el matrimonio parecía haberse ‘plantado’ con cuatro niños, han querido seguir ampliando la familia que comenzaron a crear hace ya 13 años, cuando decidieron pasar por el altar. Blanca Cuesta y Borja Thyssen se conocieron en 1998, en la Costa Brava, y no se han separado desde entonces. Son padres de Sacha, de 12 años, Eric, de 10, Enzo, de ocho, y Kala, de seis, que pronto recibirán con los brazos abiertos a su nueva hermana. Tanto Borja como Blanca están volcados en el cuidado de los pequeños, con los que mantienen una relación muy especial: “No podéis imaginar cómo me llevo con mis hijos. Me adoran y los adoro. Es una conexión tremenda”, comentó Borja hace un tiempo a ‘¡Hola!’.