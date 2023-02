La polémica que salpica a la Familia Real británica y ha dejado en evidencia sus cimientos, no cesa. A la publicación de las controvertidas memorias del Príncipe Enrique (38) el pasado mes de enero, que revelan las experiencias del duque de Sussex, desde su infancia y hasta la actualidad, incluyendo los momentos vividos tras contraer matrimonio con Meghan Markle (41) y las consecuencias sufridas tras abandonar la función pública; y al estreno de su serie documental Harry y Meghan en Netflix, se suma ahora una supuesta crisis (otra) en el matrimonio del Príncipe Guillermo (40) y Kate Middleton (41), al parecer, con nombre propio.

Varios medios británicos entre los que se encuentran Daily Mail, The Mirror o The Sun, han desvelado en las últimas horas, que el hijo primogénito del actual rey Carlos III del Reino Unido y de su primera esposa, la difunta Diana, Princesa de Gales, pasó el Día de San Valentín con otra mujer. Concretamente con Rose Hanbury (38), ex amiga de Middleton, con quien habría iniciado una relación extra matrimonial hace ya varios años, durante el tercer embarazo de Catalina. Ambos se vieron en secreto para disfrutar juntos de una cena romántica.

Sarah Rose Cholmondeley, marquesa de Cholmondeley, comúnmente conocida como Rose Hanbury, es una noble británica, ex modelo y ex miembro del personal político que en 2009, apenas dos días después de anunciar su compromiso y embarazo de gemelos, contrajo matrimonio con David Cholmondeley, el séptimo marqués de Cholmondeley y actual gran oficial de Estado británico, 23 años mayor que ella.

Su nombre lleva asociado al escándalo en Reino Unido desde que en 2019 vieran la luz unas fotografía junto al Príncipe Guillermo en las que ambos aparecían disfrutando de una fiesta juntos y en actitud muy cariñosa. Entonces, la Casa Real hizo lo imposible por silenciar los rumores de infidelidad que sobrevolaron su matrimonio. Asimismo, Catalina de Cambridge pidió a Guillermo eliminar a la marquesa de su círculo de amigos después de la existencia de «una fuerte pelea» entre ambas ex amigas que nunca se ha acabado de confirmar.

La noticia llega tan solo unos días después de que los mismos medios aseguraran que la Princesa de Gales había hablado de su matrimonio con Guillermo en una floristería cuando le preguntaron, precisamente, por cómo celebraría el día de San Valentín junto a su esposo. Catalina señaló entonces que «no esperaba absolutamente nada» de este día, porque el príncipe «había dejado de ser detallista». Unas palabras que hicieron saltar todas las alarmas.

Esta misma noche se espera que los príncipes de Gales reaparezcan públicamente con motivo de la celebración de los premios BAFTA (British Academy Film Awards), los galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, equivalentes británicos a los Premios de la Academia estadounidense, de los que el heredero al trono es presidente de honor.

El Príncipe Guillermo y Kate Middleton se casaron el 29 de abril de 2011 en Westminster Abby, en Londres.