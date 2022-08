Isa Pantoja se posiciona junto a Julián Muñoz en plena polémica con el supuesto guardaespaldas

Podría decirse que Isa se ha convertido en uno de los personajes del clan Pantoja más queridos para la audiencia. Pese a haber permanecido durante años en un notable segundo plano dado que su hermano Kiko acaparaba todo el protagonismo, ha sido ahora cuando la influencer ha aprovechado su presencia en redes sociales y en El Programa de Ana Rosa para expresar su opinión, sin reparo, sobre algunos temas que giran en torno a su familia.

Este es el caso de la última polémica de su madre, Isabel Pantoja. Hace escasas horas, la tonadillera se situaba en el ojo del huracán después de que uno de sus clubs de fans más conocidos, el Club Oficial Esta Es Mi Vida, hiciera público un comunicado en el que admitían su cierre después de que la cantante no estuviera del todo contenta con la gestión realizada por parte de la presidenta. Una acusación directa hacia la intérprete de Marinero de luces que ha querido aclarar su hija ante las cámaras de Gtres: “Lo han decidido entre esas personas -los miembros del club-, y al final las redes sociales están para apoyar a una persona, pero no para insultarse entre ellas ni tener ese tipo de rivalidad entre fans”, zanjaba, admitiendo así que la clausura de esta sociedad habría tenido lugar como consecuencia de las continuas disputas de algunos de sus integrantes, sin tener nada que ver en ellas la viuda de Francisco Rivera. Pero sea como fuere, lo cierto es que las ha confesado que, aunque su madre no ha tenido nada que ver en la desaparición de este club de fans, sigue estando totalmente centrada en su próxima gira, la cual tendrá lugar en América y a la que no podrá asistir la colaboradora a consecuencia de sus proyectos laborales y personales.

Con respecto al tema que ha salpicado a Julián Muñoz sobre la supuesta contratación de un guardaespaldas en el pasado, encargado de vigilar todos y cada uno de los movimientos de Isabel Pantoja, la influencer lo tiene claro: “Yo creo que es mentira. No sé quién ha contactado con él, ni quién ha contactado con esa persona ni ha conseguido ese testimonio. Creo que es mentira, no hay que darle más bola”, apuntaba, haciendo referencia a las últimas palabras pronunciadas por David Luna, guardaespaldas de la tonadillera, durante la emisión de Ya es verano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Por último, la joven también ha querido hablar sobre cómo está viendo a su prima Anabel después de haber salido de Supervivientes. La hija de Bernardo Pantoja ha puesto rumbo a Egipto con Yulen Pereira en el que será su primer viaje internacional en común. Una manera de demostrar que lo suyo va totalmente en serio y que Isa aprueba con rotundidad: “La veo bien, creo que le ha venido genial ir al programa. Está priorizándose a ella misma, y ahora está disfrutando con Julen. Espero que en septiembre puedan sentarse ya e irse a vivir juntos, y ahí va a ser donde se va a ver todo”, zanjaba, haciendo caso omiso a los rumores que afirman que a la tonadillera no le habría gustado que su sobrina comenzara un romance con el espadista.