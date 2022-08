La drástica decisión de Isabel Pantoja con respecto a sus fans antes de iniciar su nueva gira

Tras haber causado sensación con su aparición en el Orgullo de Madrid, Isabel Pantoja ha vuelto a ser noticia. La tonadillera ya se encuentra inmersa en los preparativos de su próxima gira por América, poniendo fin así a todos los problemas que ha tenido en los últimos años para cruzar el charco a consecuencia de su ingreso en prisión. Pero lo cierto es que, para dar comienzo a esta nueva andadura, la intérprete de Marinero de luces ha querido llevar a cabo una drástica decisión que no ha pasado desapercibida en el panorama nacional.

Esta determinación, llevada a cabo por la mismísima Isabel, no es otra que el cierre de uno de sus clubs de fans más destacados. De hecho, han sido los dirigentes de esta sociedad los que han dado la triste noticia a través de un comunicado con el que dejan entrever que la cantante no habría estado del todo contenta con la gestión realizada por parte de la presidenta: “Os informamos que el Club Oficial Esta Es Mi Vida, a petición de la artista, queda desde hoy desarticulado y por lo tanto inactivo. Esto se debe a que, desde hace un tiempo atrás, la que fuese su presidenta, no ha estado gestionando de manera correcta el funcionamiento del mismo, por lo cual se pidió su destitución”, comenzaban explicando, para después entrar en más detalles sobre esta medida: “La actual presidenta, mirando por el bien de la artista, ha decidido renunciar al cargo. Es por ello que, Isabel se ve en la obligación de clausurar dicho club. Tanto Isabel, como todos nosotros, somos conscientes de que dentro del mismo existen personas maravillosas que cuidan y miran por ella. Queremos agradecer a todas esas personas su dedicación y esfuerzo hacia la figura de Isabel. ¡Gracias por todo!”, zanjaban. Unas palabras que han hecho saltar las alarmas cuando parecía que la vida de la viuda de Francisco Rivera volvía a la calma.

Esta ruptura con una parte de sus seguidores tiene lugar tan solo unos días después de haber cumplido 66 años. Fue durante el pasado 2 de agosto cuando Isabel Pantoja celebró una nueva vuelta al sol, razón por la que protagonizó un post de Instagram en el que se mostró de lo más agradecida con todos aquellos que habían hecho que su día fuera especial: “Mi bella gente que me habéis escrito de muchas partes del mundo, muchísimas gracias por vuestras felicitaciones por mi cumpleaños. Imposible hacerlo de uno en uno y lo hago por aquí y por todo lo que me habéis deseado os doy las gracias de corazón. Siempre vuestra Isabel, que tengamos todos muchísima salud”, escribía en su cuenta de Instagram. Una declaración cargada de positividad y que ha llegado acompañada del mejor regalo, su vuelta al continente americano, donde la tonadillera es querida por una gran parte de la población, pudiendo actuar en distintos estados de los Estados Unidos, como Nueva York o Chicago, y también en el Caribe.