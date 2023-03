Kiko Rivera, desencadenante en la sombra del gran enfrentamiento entre Isa Pantoja y Raquel Bollo

Han pasado veinte días desde que tuvo lugar el inicio de Supervivientes 2023, y sin embargo, las emociones entre sus concursantes ya están a flor de piel. Teniendo en cuenta la época del año en la que nos encontramos, esta nueva edición prometía ser una de las más extremas de todos los tiempos, reuniendo así a personalidades que indicaban que iban a dar qué hablar y mucho, como es el caso de los hijos de Raquel Bollo y del prometido de Isa Pantoja, Asraf Beno.

Hace tan solo unas horas, Manuel Cortés y el yerno de Isabel Pantoja se enzarzaban en una fuerte discusión por el reparto de las actividades en los Cayos Cochinos. Y es que, el hermano de Alma no consideraba del todo lícita la actitud de Asraf, que según él únicamente llevaba a cabo ciertas tareas cuando había una cámara delante y el resto de sus compañeros estaban sentados, haciendo creer así a la audiencia que él era uno de los participantes que más labores llevaba a cabo en Honduras. Algo con lo que el colaborador no estaba de acuerdo, motivo por el que recriminaba entre lágrimas al hijo de Raquel Bollo sus malas palabras probablemente sin llegar a imaginar que la pelea continuaría, pero en el plató de Telecinco.

Una vez se hacían eco en el debate de lo acontecido al otro lado del charco, Isa Pantoja no tenía reparo en sacar la cara por el que será su futuro marido para defenderle con uñas y dientes, sobre todo teniendo en cuenta que Manuel había mencionado a la hija de la tonadillera. Algo que no gustaba en absoluto a esta última, motivo por el que aprovechaba su momento de protagonismo para quejarse por lo acontecido, mientras que Raquel reaccionaba en cuestión de instantes con un volumen mucho más alto para rebatir a la sobrina de Agustín Pantoja a la hora de considerar que había sido su novio el que la había mencionado previamente.

Unos minutos después, también Isa Pantoja dejaba entrever el nombre de su hermano, a quien no quiso mencionar directamente dados los nuevos vetos de Mediaset, aunque cree que él ha sido el culpable de que, en cierto modo, Manuel tenga una imagen negativa de la pareja de su prima: «Por mucho que me hayan advertido de cómo eres, me gusta conocer a las personas», pronunciaba el hijo de Raquel, a lo que Isa respondía desde la cadena de Fuencarral, en la capital: «Una persona que conoce a Asraf, que le cae mal y que se lleva bien con Manuel es mi hermano (…) Igual que yo le he dicho a Asraf que me duele que discuta con ellos, el otro le ha podido dar luz verde a Manuel», zanjaba, con cierto pesar a la hora de creer que el hermano de Francisco Rivera ha sido quien ha propiciado este conflicto antes incluso de que comenzara la aventura.