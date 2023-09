Isa Pantoja habla claro: las presencias y ausencias que habrá en su boda

Queda menos de un mes para que Isa Pantoja y Asraf Beno pongan el broche de oro a su relación en el altar. Será el próximo 13 de octubre cuando la pareja celebre su boda en Sevilla; un enlace de gran interés en el que serán muy notables las ausencias. Hasta el momento, se ha podido saber que 150 personas acompañarán a la colaboradora de Telecinco y al ex superviviente en esta aventura pero, ¿irá Isabel Pantoja? La respuesta, al 90%, es no.

La influencer ha reaparecido en la Semana de la Moda de Madrid, concretamente en el festival de Hannibal Laguna, un diseñador muy importante en esta etapa de su vida. Se conocía hace apenas unos días que iba a ser el encargado de diseñar su vestido nupcial, y ahora ella misma ha confesado que finalmente serán dos. «Me ha hecho dos vestidos y no tiene nada que ver uno con el otro. Uno es totalmente moda y me he dejado llevar por él también y porque me aconseje. Así que he confiado en él hasta en el segundo vestido. Ha quedado como yo quería y, para mí, es perfecto. El primero es bastante sencillo y el segundo es totalmente diferente, lleva volumen», se ha sincerado.

Isa Pantoja y Asraf Beno en la MBFWM / Gtres

Comienza la cuenta atrás y, aunque tiene listo todo lo importante -los trajes de ambos y los anillos- quedan por ultimar los detalles más pequeños, algo que está siendo un quebradero de cabeza para la hermana de Kiko Rivera. Lo que sí tiene cerrado casi al completo es la lista de invitados, un total de 150 personas que sabe a ciencia cierta que no subirá de número, pero que es más probable que baje. «Yo estoy contenta con las personas que vienen. Solamente me gustaría que viniese una persona más o dos, pero ya está. Yo mi vida no la puedo frenar por nadie. Mi vida sigue porque tengo 27 años y porque, obviamente, por suerte o por desgracia pueden pasar cosas malas y no pienso que esté exponiendo a nadie por el hecho de seguir mi vida», ha sentenciado. De esta forma, Isa Pantoja ha dejado claro que su madre no aparecerá en un día tan especial para ella y que con su hermano no ha contado desde un principio. Quien sí será testigo de su amor será su prima Anabel, que asistirá con su nueva ilusión, a la cual todavía no conoce.

Isa Pantoja y Asraf Beno en La Graciosa / Gtres

Hablando de gente que ha pasado por su vida, Isa no se ha planteado en ningún momento invitar ni a Alma ni a Raquel Bollo a raíz del rifirrafe que tuvieron tras la última edición de Supervivientes. «En un primer momento las invité para el bautizo de Albertito y en ese momento yo no tenía buena relación con mi madre, ellas decidieron posicionarse con mi madre, con lo cual no las invito y soy yo la que no quiere que vengan, directamente. Hay cosas por las que uno no puede pasar, cosas que no solamente me parecen feas a mí, sino a nivel público», ha sentenciado. Además, la colaboradora de Telecinco ha querido dejar claro que su familia -en la que entran su hermano, su madre y su prima- es su prioridad y que, pase lo que pase, siempre va a estar cuando la necesiten. Una posición que no piensa adoptar con ellas dos: «A ellos les permito, a otras personas no».

Isa Pantoja en ‘El Programa de Ana Rosa’. / Telecinco

En cuanto a su camino al altar, será de lo más especial. Junto a ella, para sorpresa de todos, estará Jorge Javier, una persona que ha sido esencial en su vida desde sus inicios en la televisión. «Está nervioso. Hemos hablado de cómo va a ir él. Estoy encantada de que sea mi padrino, yo he confiado en él desde siempre y él también en mí. Contenta por esa parte. No es nadie de mi familia ni de mis amigos cercanos, pero es una persona que en la tele me apoyaba un montón y ha confiado en mí desde el primer momento», ha confesado. Y es que, aunque en un principio se planteó que fuera Kiko Rivera su máximo apoyo en este día tan especial -cuando planeó su boda hace dos años- las circunstancias han hecho que, ni siquiera, esté presente. Comienza una nueva etapa.