Se confirma la debacle: Jorge Javier Vázquez cae en picado y fracasa en Telecinco

Jorge Javier Vázquez ha estado un tiempo apartado de la pequeña pantalla. Su estado de salud ha sido un misterio hasta que ha explicado el motivo por el que decidió desaparecer una temporada. Después de enterarse de que Telecinco iba a cancelar Sálvame, empezó a tener una serie de problemas que le afectaron en el terreno personal. Acudió a urgencias después de sufrir una subida de tensión y se dio cuenta de que la única opción que tenía era descansar. Estaba tan afectado que ni siquiera participó en el último programa de Sálvame, a pesar de que nunca ha olvidado a sus queridos compañeros.

Jorge Javier Vázquez insinuó que no iba a regresar nunca al mundo del espectáculo, pero seguía vinculado a Mediaset gracias a un contrato blindado y el grupo le tuvo que hacer una oferta. Esa oferta era demasiado ambiciosa: competir contra Pablo Motos y El Hormiguero. El nuevo programa del comunicador catalán se llama Cuentos Chinos y desafortunadamente para él no ha convencido a la audiencia. Su primera entrega únicamente registró un 9.4% de audiencia o lo que es lo mismo: 1.240.000 espectadores. Teniendo en cuenta los datos que han venido después, esta cifra no es tan alarmante.

Pablo Motos disfruta de una posición privilegiada, pues conecta muy bien con el público y siempre consigue a los mejores invitados. Es decir, todo el mundo sabía que iba a arrasar en audiencia, pero Jorge Javier estaba tan ilusionado que no sospechó el riesgo que estaba corriendo. Durante un tiempo Vázquez ha sido uno de los principales rostros de Mediaset y ahora ha quedado relegado a una posición secundaria. El segundo episodio de Cuentos Chinos prometía ser una revolución, pues contó con la participación de Bárbara Rey. Sin embargo, el dato que consiguió fue todavía peor que el del estreno: 7% de share.

Jorge Javier Vázquez recibe una mala noticia sobre su programa

Jorge Javier Vázquez decidió tomarse con humor el fracaso de Cuentos Chinos y escribió un mensaje esperanzador en la red social X, antes conocida como Twitter. «A ver, ayer pasé lista y lo cierto es que faltasteis cientos. Cientos de miles, quiero decir. Así que corred la voz. A los que estuvisteis, a sus pies. Gracias eternas siempre. Hoy también vuelve a ser hoy. Siempre es hoy», publicó exactamente.

El programa está producido por La Fábrica de la Tele, la misma empresa que estaba detrás de Sálvame, y los responsables de la misma pensaban que podían encontrar una solución al problema. Por ese motivo invitaron al artista internacional Prince Royce para que se sentara con Vázquez en el plató de Cuentos Chinos. ¿Cuál ha sido el resultado? Todavía peor. Este programa únicamente ha anotado un 6.8% de audiencia, un dato que está muy lejos de los números a los que estaba acostumbrado el catalán.

La situación del presentador

El arranque de Cuentos Chinos contaba con una baza importante: la reaparición de Jorge Javier Vázquez. El presentador aprovecho para dar explicaciones y para contar por qué ha atravesado una crisis personal. Dejó claro que no le guardaba ningún rencor a los responsables de la cancelación de Sálvame, pero también reconoció que no lo iba a olvidar.

Este contenido atrajo al público, pero según han ido pasando los días los espectadores han ido desapareciendo. Es la última oportunidad de Vázquez para recuperar el poder que ha perdido, pues el resto de programas que solía conducir ya tienen sustituto. Por ejemplo, Marta Flich tomará las riendas de Gran Hermano VIP.