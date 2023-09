Pablo Motos sopla velas: la cara más personal de uno de los grandes líderes de la televisión

A sus 58 años, Pablo Motos se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión. Y no es para menos. El presentador es el hilo conductor de uno de los programas de más éxito de todos los tiempos: El Hormiguero. De lunes a jueves a partir de las 21:45 horas, Antena 3 emite una nueva entrega en la que los rostros conocidos de todos los ámbitos se convierten en los grandes protagonistas.

Por el plató del espacio han pasado celebridades de la talla de Will Smith, Selena Gomez, Justin Bieber o Sergio Ramos, entre otros. Dicho programa, también cuenta con Nuria Rosa, Tamara Falcó y Juan del Val, entre sus colaboradores. Aunque, sin lugar a dudas, las absolutas protagonistas son las conocidas hormigas, Trancas y Barrancas. Personajes de gran reclamo cada vez que un personaje acude al formato.

Además de ser el rostro visible de El Hormiguero, Pablo Motos es copropietario, junto al productor televisivo, Jorge Salvador, de 7 y acción, la actual productora del programa que dirige.

Motos comenzó su carrera mediática como locutor y como DJ y director de Requena y más tarde trabajó en Radio Nacional, en Utiel. Después en Onda Cero Valencia, donde presentó y dirigió programas como Aquí hay más de uno, Mareando la perdiz o Hacia el dos mil, donde además ha formado parte del equipo como colaborador de la Radio de Julia Otero.

En cuanto a la pequeña pantalla, Pablo Motos ha protagonizado programas como Megacine en Canal Nou -televisión de la Comunidad Valenciana-, y fue uno de los creadores de El Club de la Comedia, donde llegó a coordinar los guiones de los tres primeros años. En ese periodo creo el espacio La noche con Fuentes y Cía, del que fue coordinador de guion y productor ejecutivo y, también trabajó en La hora de José Mota, con una aparición haciendo de Vicent Van Gogh.

Sin embargo, Pablo Motos ha optado por una fórmula a lo largo de todo este tiempo en relación a su vida privada y es que el hermetismo y la privacidad son dos ingredientes que forman parte de su rutina. Incluso en sus redes sociales, las que utiliza para asuntos profesionales, no hay apenas detalles de cómo es su día a día.

El 30 de julio del pasado año, sorprendió a sus seguidores con una publicación poco usual y, es que quiso compartir con sus casi dos millones de followers que había estado practicando un deporte acuático. «Llevo ocho años intentando saltarme las dos olas. Cuando me he levantado esta mañana, me he dicho: ‘es hoy’. Este es el resultado. Nunca es demasiado tarde para dar un último zarpazo», escribió. También quiso contar que había llegado a ver delfines durante una divertida jornada en alta mar. Sea como fuere, Pablo Motos ha logrado el éxito que cualquier presentador soñaría tener, pero también ha conseguido una privacidad que pocos conocen.

Cumpleaños feliz

En la pasada vuelta al sol, el conocido presentador no quiso perder la oportunidad de soplar las velas, momento que compartió con sus más fieles seguidores. «¡Un año más! Muchísimas gracias por vuestros mensajes y cariño», comentó junto al post.

Este ha sido un año repleto de emociones, dado que también tuvo que ser intervenido de urgencia el pasado mes de mayo por una lesión en el brazo. Afortunadamente, todo salió bien y en los días posteriores comenzó su recuperación.