Han pasado varios meses desde que Jorge Javier Vázquez se encuentra alejado de la televisión. Después del baile de sillas que se produjo en Sálvame que terminó con la abolición del espacio que él mismo presentaba se dio de baja por «prescripción médica». El pasado 3 de junio reapareció, pero en su perfil de Instagram, asegurando que no estaba atravesando un buen momento personal y que no ponía fecha a su vuelta a la esfera pública.

«El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso, aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé», dijo. No pudo asistir ni a la última emisión del espacio que amenizaba las tardes en Telecinco, el pasado 23 de junio ni a la final de Supervivientes. Señales que indicaron que había tocado fondo y que necesitaba un respiro. De nuevo, está de actualidad y su regreso a la pequeña pantalla estaría más cerca que nunca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

La revista Semana asegura que el mítico presentador se ha comprado una nueva propiedad cuyo valor asciende al millón y medio de euros. Una vivienda que se encuentra en una parcela contigua a la casa en la que reside, ubicada en el distrito de Moncloa-Aravaca, en la lujosa urbanización de La Florida. Cuenta con 800 metros cuadrados y está construida en una parcela de 2.000 metros cuadrados. La citada publicación cuenta también que el comunicador ha tomado la decisión de hacer unos cambios, por lo que está pendiente de las obras para dejarla a su gusto.

Jorge Javier Vázquez durante sus vacaciones / Gtres

Esta noticia llega después de que se diera a conocer que el de Badalona está inmerso en un nuevo reto profesional con el que seguirá ligado a Mediaset si todo va según lo previsto. Se trata de un espacio de entrevistas que se llamaría Cuentos chinos, asegura Yotele, que se emitiría en prime time haciendo la competencia directa a Pablo Motos con El Hormiguero. El programa piloto ya se habría grabado el pasado 21 de julio y de ser aprobado por las altas esferas del holding italiano será la próxima temporada cuando Jorge Javier regrese a la televisión.

Jorge Javier Vázquez en un evento / Gtres

Durante las últimas semanas, Jorge ha estado ausente de las redes sociales, pero ha sido visto disfrutando de unas relajadas vacaciones en Creta, Grecia junto a su ex pareja, Paco. Ahora, solo queda esperar cuál será el próximo movimiento por parte del comunicador, ya que quedan dos meses para que se de por finalizada la temporada estival, lo que marcaría un antes y un después en su vida. Un renacer por el que sigue luchando cada día.