Agustín Pantoja, acusado de «llegar a las manos» con un periodista delante de Isabel Pantoja

Después de reunir a 6.000 personas en el estadio Gran Canaria Arena, Isabel Pantoja se ha marchado de la isla para poner rumbo a Cantora, finca que heredó de su marido y que le sirve como refugio desde hace años. La cantante nunca se ha caracterizado por mantener una relación fluida con la prensa, pero lo último que ha sucedido ha sorprendido a muchos. Isabel estaba en Canarias con Agustín Pantoja, una de las únicas personas que se han ganado su confianza. Tal y como informó LOOK, Agustín ha puesto unas normas muy estrictas para que su hermana no tenga ningún problema en la última gira que ha organizado.

Isabel Pantoja quiere celebrar sus 50 años de trayectoria encima de los escenarios y ya ha anunciado que actuará en Madrid, en Sevilla, en Barcelona y en Bilbao. Su primera parada ha sido en Canarias y varios testigos aseguran que la cantante no está en un buen momento.

Isabel Pantoja saludando a su público / GTRES

Algunos fans que acudieron a verla piensan que ha perdido voz a causa de los problemas personales a los que ha hecho frente en los últimos años. Para evitar este tipo de rumores, Agustín Pantoja prohibió que ningún miembro del equipo de la cantante publicara en sus redes sociales imágenes o vídeos del artista. El objetivo era proteger la imagen de su hermana.

Hace unos meses Anabel Pantoja compartió un vídeo de su tía Isabel cantando en un concierto y sus seguidores se dieron cuenta que la tonadillera seguía la letra que se reflejaba en una pantalla. Todo esto generó una situación incómoda y Agustín quiere evitar que su nueva gira se ve a salpicada por ninguna polémica. Por eso ha sorprendido tanto que sea él quien ha generado un problema en el aeropuerto de Canarias.

El altercado de Agustín Pantoja con un reportero de Telecinco

‘Fiesta’ explica el problema de Agustín Pantoja / Telecinco

Agustín Pantoja ha sido acusado de haber «llegado a las manos» con un reportero de Telecinco. Nada más salir a la luz esta información se han puesto encima de la mesa dos teorías completamente diferentes. Los defensores de Isabel Pantoja aseguran que la artista se ha encontrado con una multitud de fans en el aeropuerto «y ha tenido un ataque de ansiedad», por eso su hermano se ha puesto tan nervioso.

Sin embargo, hay otra versión. Fiesta, programa que ha publicado la noticia, asegura que Agustín habría tenido un comportamiento inadecuado con un reportero del espacio sin ningún motivo. Varios colaboradores aseguran que Isabel no se ha enfrentado a ninguna actitud comprometida porque no había tanta gente esperándola en el aeropuerto.

«Lo que hace Agustín es apartar una cámara de prensa, que solo es una y es la nuestra. Queremos entender qué ha pasado, pero no tiene que pasar nada porque nadie tiene que dar ningún manotazo a ninguna cámara», ha explicado el presentador Frank Blanco. «La pena es que la gente no ha visto las imágenes, pero no se puede agobiar nadie por eso».

La única persona que defiende al hermano de Agustín Pantoja

Amor Romeira defendiendo a Agustín Pantoja / Telecinco

María Verdoy ha confirmado que la situación que ha vivido su compañero no se debería haber producido nunca. «Un beso a nuestro reportero porque no tiene que vivir situaciones como esa». Al ver que la tensión estaba aumentando, la colaboradora Amor Romeira ha dado la cara por Agustín. ¿El motivo? Amor es amiga de Anabel Pantoja y sabe que su tío es una persona fundamental en su vida.

«Agustín le ha dicho ‘para’ a los fans, no está justificado, pero estoy diciendo la realidad. Él se agobia y pasa eso», insiste la canaria. Mientras tanto, en el programa han planteado la posibilidad de que Agustín Pantoja estuviera molesto por otro asunto, pues Isabel ya está acostumbrada a rodearse de fans y nunca ha pasado nada parecido.