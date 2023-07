Emma García pasará a la historia de Telecinco como una de las presentadoras mejores valoradas de la cadena. Lleva más de 20 años trabajando en Mediaset y es prácticamente imposible encontrar a alguien que tenga una mala opinión suya. Hace una semana hizo un parón en su programa, Fiesta, para anunciar un cambio importante que se extenderá todo el verano.

«Compañeros, os dejo en muy buenas manos a partir del fin de semana que viene, con mi compañera María Verdoy y mi compañero Frank Blanco». Emma se tomará un merecido descanso durante el verano para volver a la pequeña pantalla con más fuerza que nunca. Se va tranquila porque sus directores han confiado en los mejores. Pero, ¿quién es María Verdoy y por qué hay tanto revuelo con ella? Es una de las nuevas estrellas de Telecinco.

Emma García presentando su programa / Telecinco

El gran proyecto de María Verdoy

María Verdoy no es una desconocida para el gran público. Ya ha presentado otros programas importantes, de hecho fue la sustituta de Joaquín Prat en ‘Ya es Mediodía’ durante una temporada. Es una gran amante de los medios de comunicación y lleva toda la vida trabajando delante de las cámaras. Empezó en Canal Nou, pero su momento de máxima popularidad llegó cuando aterrizó en Mediaset.

María fue una de las caras más conocidas de Cazamariposas, programa capitaneado por Nuria Marín. De ahí saltó a Telecinco y no tardó en convertirse en un rostro muy querido. Ha colaborado con Emma García en Viva la Vida y siempre que puede habla bien de su compañera. Ahora tiene por delante un reto bastante complicado: sustituirla durante el verano.

El gran proyecto de la presentadora es Rediséñame, un programa de moda que presenta en Divinity. Está especializada en prensa del corazón, por eso este espacio ha sido tan importante para ella. Le han dado la oportunidad de aprender otro campo, un campo en el que se siente muy cómoda.

María Verdoy en Viva la Vida / GTRES

«Estoy súper ilusionada. Rediséñame está siendo un proyecto muy bonito, ya que estoy explorando otra faceta de mí misma e incluso para mí ha sido una sorpresa verme en otro hábitat televisivo».

Está casada y vive de alquiler en Madrid

Tal y como contó María Verdoy en una conocida revista, está casada y vive en Madrid de alquiler. No suele hablar de su vida privada, por eso estas palabras llamaron tanto la atención. «Ahora mismo vivo de alquiler. Tanto yo como mi marido somos de Valencia. Estamos pensando en comprarnos casa en Valencia, por tener allí un hogar en propiedad y a lo mejor seguir alquilando en Madrid». Pero, ¿con quién está casada?

María lleva cuatro años casada con Vicente Tronchoni, quien también trabaja en televisión. Es director de varios programas y ejerce en Telemadrid, pero está detrás de las cámaras. No es un rostro conocido, aunque su mujer le haya otorgado cierta notoriedad pública. Se cocieron a través de una amiga en común y no tardaron en enamorarse. Con el paso del tiempo se reencontraron y desde entonces no se han vuelto a casar.