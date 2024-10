Sale a la luz cómo vivió Isabel Pantoja la entrevista más dura de su hija en televisión

Isa Pantoja protagonizó el pasado 18 de octubre una de las entrevistas más duras de su historia en televisión. La hija de la tonadillera se abrió en canal, desde el plató del programa ¡De viernes!, sobre los episodios más complicados que había vivido con su familia durante su juventud, así como la sensación que tenía acerca de su adopción. Como no podía ser de otra manera, fueron unas declaraciones que no pasaron desapercibidas para nadie, generando un gran interés entorno a cómo habría reaccionado la cantante a las palabras de la joven. Una incógnita que Antonio Rossi ha desvelado en el matinal de Mediaset, Vamos a ver.

«Su madre no vio la entrevista, pero sí mostró interés», comenzaba a decir el periodista. «Se encerró en su cuarto en Cantora, porque Agustín no permitió que la viera», añadía. Y es que según el colaborador, el testimonio de Isa no provocó ningún tipo de alteración en la tranquilidad de Cantora. De hecho, subrayaba que el sábado pasaron el día como otro cualquiera: «No hubo un atisbo de preocupación, de inquietud… De absolutamente nada. Como si nunca hubiera pasado nada», explicaba.

Antonio Rosi e Isa Pantoja en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Al escuchar las palabras de Rossi, Isa, que se encontraba en plató, no pudo evitar mostrar el dolor que le causaba conocer la indiferencia con la que su madre había reaccionado a su entrevista en ¡De viernes!: «Ya no espero que me llamen, he puesto un límite. Lo que más me duele es que no haya habido ninguna respuesta, aunque, sinceramente, no la esperaba […] Para mí ha sido remover todo lo que he vivido. Lo he verbalizado, por fin», comentaba.

Isa Pantoja en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Kike Calleja, colaborador del matinal, quiso añadir a la información de su compañero, Antonio Rossi, que él tenía constancia de que la tonadillera comenzó a ver la entrevista pero que «se puso nerviosa y dejó de verla»: «No le gustó nada lo que escuchó. Está nerviosa, afectada y enfadada […] Le incomoda que no os ganéis la vida por vuestros propios medios, sin tener que hablar de ella, seguramente de un comunicado importante esta semana», señalaba.

Kike Calleja e Isa Pantoja en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Al margen de lo comentado por Kike y Antonio, Isa reiteraba de nuevo su postura en el distanciamiento familiar: «A pesar de todas las cosas, me quedo con lo bueno de mi madre. Eso es lo que quiero que me acompañe siempre. Ella me dio una oportunidad. Podría haber tenido una vida más desgraciada de la que he tenido. Hay otros casos que pongo las manos en la cabeza. Cuando me adoptó mi madre tenía tres meses. Yo no tenía vivencias feas. Me quedo con las cosas buenas», sentenciaba.

Una mudanza muy esperada

El mismo fin de semana que la esposa de Asraf Beno se ha abierto en canal públicamente sobre su infancia, Isabel Pantoja dejaba atrás Cantora para instalarse definitivamente en Madrid. Según Kike Calleja, se trasladaron de madrugada acompañados por la presidenta del club de fans de la artista.