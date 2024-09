Una indirecta en forma de mensaje: las palabras de Kiko Rivera a Paquirri en el aniversario de su muerte

El 26 de septiembre es una fecha marcada en rojo en el calendario del clan Pantoja. Fue el día en el que el torero Paquirri falleció en 1984 en la plaza de toros de Pozoblanco, Córdoba, a causa de una cornada de tres trayectorias en el muslo derecho. Han pasado cuarenta años desde entonces y, siendo fiel a su tradición, Kiko Rivera ha vuelto a utilizar las redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a su padre. Aunque en esta ocasión ha incluido una fuerte indirecta dirigida a su madre, Isabel Pantoja.

«Daría todo lo que tengo y más por volver atrás, y aunque no me acuerde, porque desgraciadamente no me acuerdo, poder sentir tus besos o tus caricias», comenzaba a escribir. «Papá me has hecho tanta falta durante todos estos años… No te imaginas cuánto. Aunque imagino que tampoco tuvo que ser fácil para ti tus últimos minutos», proseguía.

El torero Francisco Rivera. (Foto: Gtres)

Mostrando dolor y nostalgia, Kiko continuaba lamentándose por no tener recuerdos de su progenitor, más allá de las fotografías que él mismo publicaba en el post. «Hoy hace 40 años que te fuiste y yo dentro de lo que puedo recordar, que por desgracia solo son fotografías, te llevo muy presente en mí», confesaba. Añadía que le mantenía vivo en sus pensamientos y que no tenía duda de que estaría «loco con sus nietos». Con el objetivo de seguir contándole cómo ha avanzado su vida, el DJ aprovechaba y lanzaba una indirecta a su madre que no ha pasado desapercibida: «Aquí sigue la cosa como siempre, que te voy a contar que tú ya no supieras», decía, dejando entrever que era plenamente consciente de cómo era realmente Isabel Pantoja, con la cual, a día de hoy, no mantiene ningún tipo de contacto debido a la herencia que recibieron por su parte.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja el día del nacimiento de Kiko Rivera. (Foto: Gtres)

«Un vez más comienzo este fatídico día llorando, papá. Son muchas cosas las que me tocó vivir y las que me quedan. […] Te quiero y la pena más grande que tengo es la de no poder recordarte, aunque lo intento cada día, pero es imposible», revelaba apenado. A pesar de todo, Kiko intentaba mantenerse positivo y aseguraba a sus seguidores que se conformaba con saber que algún día «volverán a mirarse a los ojos y sentir el cariño mutuo que se tenía». «Algún día nos encontraremos y ese día será maravilloso para mí. Pero de momento me quedo por aquí, que todavía tengo muchas cosas que hacer. Ojalá todo hubiese sido diferente. Hasta pronto, papi», concluía.

El acercamiento de madre e hijo en un día clave

A pesar de la indirecta que ha lanzado Kiko Rivera a Isabel Pantoja en su emotivo mensaje dedicado a su padre, lo cierto es que cada año se produce un acercamiento entre la tonadillera y su hijo en este significativo día. Dejando a un lado sus diferencias y cumpliendo con su tradición, la intérprete de Marinero de luces y el DJ han enviado un ramo de flores a la tumba del diestro con una dedicatoria conjunta en la que se lee «Tu esposa e hijo».

Tumba de Francisco Rivera en Sevilla. (Foto: Gtres)

A esta tradición se ha sumado Teresa Rivera. La hermana del fallecido ha mandado una cruz de flores con el siguiente mensaje: «Tu hermana te quiere».