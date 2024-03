Hoy, 5 de marzo, Paquirri habría cumplido 76 años y, pese a que han pasado casi dos décadas desde su fallecimiento, lo cierto es que su recuerdo se mantiene más vivo que nunca, y más en estas fechas tan señaladas. Sin ir más lejos, su primogénito, Francisco Rivera, ha aprovechado las redes sociales para escribir un emotivo mensaje a su padre en el día de su cumpleaños: «Felicidades, papá. Ni te imaginas lo que te echo de menos», comienza a rezar el texto.

«Cuántas conversaciones he necesitado mantener contigo. Cuantos ratos de montar a caballo o de simplemente estar sentado a tu lado y abrazarte», proseguía, lamentándose de todos los momentos que ha echado en falta la figura paternal a lo largo de estos 39 años. Al mismo tiempo, a juzgar por sus palabras, siente pena y rabia de no haber podido presentarle a la mujer que actualmente ocupa su corazón, con la que no tiene duda que tendría una gran relación: «Te encantaría Lourdes, y ella moriría contigo», expresa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Francisco Rivera (@f.r.paquirri)

Por otro lado, también ha manifestado lo triste que le pone que sus hijos no hayan disfrutado de la figura de su abuelo paterno en sus vidas: «Me da mucha pena que mis hijos no te hayan podido conocer. Se han perdido conocer a un hombre increíble. Y tú, habrías muerto de amor porque la verdad que son maravillosos», declara, al mismo tiempo que explica que, pese a todo, él mismo habla muchas veces con los pequeños sobre él. «Yo les cuento como te recuerdo y creo que te ven en mi. Cosa que me llena de orgullo», dice.

El torero Paquirri con sus hijos, Francisco y Cayetano/ Gtres

«El mundo ha sido un sitio mucho más feo desde que te fuiste. Toda la lucha que llevaste desde niño, te merecías disfrutar de lo que con sudor y sangre te ganaste en la arena. Aunque eres eterno. Aquí todos te recuerdan. Yo, te echo muchísimo de menos», concluía junto a una fotografía donde aparece él de niño subido a los hombros de su padre mientras torea.

El tradicional gesto de Isabel Pantoja en esta fecha tan señalada

En jornadas especiales, Isabel Pantoja siempre recuerda a su difunto esposo enviando un ramo de flores al cementerio de San Fernando, en Sevilla, donde descansan los restos mortales del diestro en un mausoleo. Demostrando que no se olvida en ningún momento de Paquirri, la tonadillera ha enviado este martes, 5 de marzo, un centro de flores blancas a su tumba, donde ha vuelto a tener un movimiento de acercamiento con su hijo. A pesar de la nula relación que mantienen a día de hoy, la artista ha incluido al DJ en una banda blanca con una dedicatoria en la que se puede leer que el detalle es de parte de los dos: «De tu esposa e hijo».