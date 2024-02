La Mercedes Benz Fashion Week de Madrid ha arrancado. Quien no se ha querido perder esta cita ha sido Lourdes Montes, toda una apasionada de la moda. Hasta el Teatro Real se desplazó este miércoles, 14 de febrero, la diseñadora de trajes de flamenca para estar presente en la fiesta organizada por una conocida revista. Después de posar en el photocall habilitado en este tipo de eventos, Montes atendió con la amabilidad que la caracteriza a los medios allí presentes. Entre otras cosas, habló acerca de la relación entre los hermanos Rivera.

Lourdes Montes en la MBFWM / Gtres

Lourdes Montes se pronuncia sobre la relación entre los hermanos Rivera

Si hay algo que caracteriza a Lourdes es la discreción y de ella hizo gala en esta última reaparición, aunque reveló un detalle acerca de la actual relación entre los hermanos Rivera después de varios rumores de distanciamiento entre Francisco y Cayetano. Al ser preguntada por ellos, Lourdes Montes optó por no revelar muchos datos y se limitó a decir que «sus hermanos están estupendamente como están». Tampoco quiso hablar sobre un posible encuentro entre ellos.

Lo que piensa Francisco Rivera

A finales de año, Francisco Rivera se convirtió en el protagonista absoluto de ¡De viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Durante su intervención, el torero no dudó en contar abiertamente cómo es su relación con sus hermanos. Sobre Cayetano indicó que tienen «una relación normal, hablamos cuando tenemos que hablar». Algo que Francisco reiteró días antes de esta aparición televisiva cuando comentó que «a veces me llevo mejor, otras peor, pero lo llevamos para adelante. Queremos que los primos se vean y tenemos más cosas en común. No somos Caín y Abel, pero tampoco los hermanos Marx».

Francisco Rivera en Sevilla / Gtres

Por otro lado, el diestro también aseguró que se había cansado de intentar un acercamiento con Julián Contreras y Kiko Rivera. «No hablo. Ya uno se cansa de intentarlo e intentarlo. Tenemos educaciones distintas… que cada uno se busque la vida. El tiempo pone a cada uno en su sitio, pero no te puedo decir que no les volvería a hablar», dijo.

Las declaraciones de Cayetano Rivera

Hace tan solo unos días, Cayetano Rivera también se pronunció acerca de la situación personal que atraviesa con su hermano Francisco. En una entrevista concedida a la revista ¡Hola!, el torero dejó claro que no hay distanciamiento alguno entre ellos.

Cayetano Rivera en la gala de presentación del cartel de San Isidro 2024/ Gtres

«Que no, que no hay problema con él. Hay buena relación. No entiendo ese afán de buscar siempre un problema», indicó. De esta manera, ambos hermanos han dejado patente su punto de vista pese a las informaciones que circulan sobre que no atraviesan su mejor momento familiar.