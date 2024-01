Así cuidó Francisco Rivera a Carmen Ordóñez en su peor momento

Desde que Francisco Rivera rompiera su silencio, hace varias semanas, en De viernes, el nuevo programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para las noches de Telecinco que, producido por Producciones Mandarina, está dedicado a la crónica social de nuestro país con entrevistas exclusivas y tertulias; son muchos los medios que se han hecho eco, de nuevo, de cómo era la relación del torero con su madre, Carmen Ordoñez, de cuyo fallecimiento se cumplirán viente años en este 2024. Concretamente, el próximo 23 de julio. Sobre todo, tras las declaraciones, de igual forma, de Julián Contreras.

Francisco Rivera en un evento en Sevilla / Gtres

El tercer hijo de Carmen, nacido del segundo matrimonio de la socialité con el cantautor Julián Contreras, a quien la reina de corazones conoció tras separarse de Paquirri en 1979 y con quien se casó en Miami en 1984, asegura que «no tiene relación con ninguno de sus tres hermanos pero fíjate qué curioso que él no asume ninguna responsabilidad. Se me ha presentado como un tipo muy clasista y esclavo de un machismo totalmente anacrónico. Es una persona muy cobarde». Asimismo, dice que «Francisco se desentendió de los malos tratos» de Carmina. «Ni él ni Cayetano apoyaron públicamente a mi madre con los malos tratos porque les lastraba, lo veían como los líos de la tele. Francisco se negó a pagar la clínica de desintoxicación a nuestra madre. Lo hice yo. Decía que su problema no tenía solución y que era perder el dinero», han sido sus palabras.

Unas que contrastarían, y mucho, con las imágenes de archivo a las que ha tenido acceso LOOK y que muestran a Francisco Rivera, en compañía de Curro Gómez, acudiendo a la Clínica San Miguel de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de la calle Arturo Soria, en Madrid, para visitar a su madre, Carmina Ordoñez, mientras ésta se encontraba ingresada a razón de su adicción a los somníferos. Un lastre que estuvo presente durante una larguísima temporada y por la que Francisco aseguró en el programa antes citado, que estuvo «mucho tiempo enfadado con ella. Una adicción es una enfermedad y hace mucho año pero nuestra relación no pasaba por un mal momento cuando falleció», dijo. «Siempre se encargó de todo, ella era la que traía el dinero a casa y la que nos educaba, ella era la que se ocupaba de todo sola, eso es de valorar. Tuvimos de todo, una infancia privilegiada», añadió.

Francisco Rivera a su salida de una clínica en Madrid / Gtres

En la misma entrevista, Francisco Rivera confesó que «el peor momento de mi madre quien más lo vivió fue Julián, mi madre a mí me quería proteger y muchas cosas no me llegaban, ella sabía que yo me ponía delante de un toro. Ahora pienso que yo a lo mejor la podría haber ayudado un poco más, me ocupé de preocuparme de mí porque yo toreaba cada día, es verdad que el que estuvo ahí fue Julián, nunca lo he negado». Francisco Rivera, es digno de mención aquí, en esos momentos estaba plenamente volcado en su faceta como torero de éxito.