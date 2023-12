Todos los enemigos de Isabel Pantoja en este 2023: Francisco Rivera no es el único

Isabel Pantoja no consigue superar sus problemas con Kiko Rivera, tanto es así que el DJ ha dado por terminada esta relación. El panorama al que se enfrenta la cantante es desolador y ahora debe hacer frente a un nuevo conflicto. Francisco Rivera ha dado un paso adelante para explicar cuál es la verdadera cara de la tonadillera. El torero sigue luchando para que Isabel le devuelva las pertenencias de Paquirri. Sin embargo, la cantante no deja de poner excusas y se niega a darle lo que le corresponde.

Francisco Rivera no es el único que tiene diferencias con Isabel. Asraf Beno e Isa Pantoja tampoco logran entenderse con ella. Asraf hizo un comentario desafortunado sobre la familia de su pareja y la cantante se niega a perdonarle. Por ese motivo no acudió a su boda, dejando plantada a su hija, quien se vio obligada a recurrir a Jorge Javier Vázquez para que le acompañase al altar. La artista sevillana no ha conseguido ninguna tregua y esa es una de las razones por las que está recluida en cantora.

La sinceridad de Francisco Rivera

Francisco Rivera en ‘De Viernes’ / GTRES

Francisco Rivera ha hecho un esfuerzo por contar la verdad. Quiere recuperar las cosas que dejó su padre para él y que Isabel Pantoja se niega a devolverle. «Fue terrible. Le echo muchísimo, muchísimo de menos. Se murió sin que se hiciera justicia. Se ha demostrado que decía la verdad, que tiene las cosas. ¿Sabes el día que detuvieron a esta mujer qué día era? Era el día del cumpleaños de mi madre. Hablando del karma… acojona».

Estas declaraciones han distanciado a Francisco Rivera de su hermano Kiko, quien tampoco tiene relación con la cantante, pero sigue sin consentir que nadie hable mal de su madre. Tanto es así que el DJ se sentó en Sálvame Deluxe y mirando a cámara le dijo al torero: «Picha, tu madre tampoco es ejemplo de nada». A pesar de que Kiko dio la cara por Isabel Pantoja, la artista no entiende que le traicionase hablando de la herencia de Paquirri y llevan tres años sin tener la misma relación que antaño.

Alessandro Lequio se suma a Francisco Rivera

Alessandro Lequio llegando a un evento / GTRES

Alessandro Lequio ha sido muy duro con Kiko Rivera y considera que el músico ha traicionado a Isabel Pantoja a cambio de dinero. Sin embargo, está convencido de que el historial de la cantante no está limpio. El colaborador de Vamos a ver sabe que Francisco Rivera está contando la verdad. La tonadillera tiene unas pertenencias de Paquirri que pertenecen a sus hijos mayores y se niega a devolverlas. «Esta señora representa a la perfección el papel de la madrastra de la Cenicienta», empieza diciendo. Y añade: «Todos sabemos que esas cosas están en Cantora y si no las ha devuelto es porque no quiere y porque quiere hacer daño».

El error que cometió Asraf Beno

Isa Pantoja con Asraf Beno / GTRES

«Son una familia de mierda», dijo Asraf Beno mientras concursaba con Isa Pantoja en La Caja Fuerte. El modelo se disculpó con la cantante por haber juzgado de esta forma al clan, pero ella no acepta su perdón y se ha negado en rotundo a tener una relación normal. Este episodio ha terminado afectando al vínculo entre Isabel Pantoja y su hija pequeña. Por otro lado está Irene Rosales, quien tampoco quiere saber nada de su suegra.

Irene se ha posicionado al lado de Kiko Rivera y algunos le han acusado de estar detrás de la ruptura familiar. Sin embargo ella promete que no tiene ningún problema en que su marido retome el contacto con Isabel. La cuestión es que ni la tonadillera ni el DJ quieren dar el paso