Kiko y Fran Rivera: una relación familiar cargada de altibajos

Cada vez que Kiko Rivera reaparece públicamente, hace saltar las alarmas de todos los rincones del país, y en la última ocasión no iba a ser distinto. Fue el pasado 7 de mayo cuando el cantante se sentó en el plató de Sábado Deluxe para hablar largo y tendido sobre algunos de los puntos más destacados de su vida. Y es que, teniendo en cuenta que el DJ tiene varios frentes abiertos con su madre, su hermana y su prima, nadie podía llegar a imaginar que a esa amplia lista de enemistades también se sumaría la de su hermano Fran.

Pese a que parecía que la unión entre los hijos de Paquirri era más fuerte que nunca después de que el marido de Irene Rosales comenzara una guerra pública contra su madre y algunas de las decisiones que ésta había tomado, lo cierto es que podría no estar pasando por su mejor momento. Así lo reveló el propio Kiko durante su entrevista, cuando reaccionó a las durísimas y últimas confesiones que el hermano de Cayetano Rivera hizo sobre la madre de su hermano: “A esta mujer es normal que le pasen cosas malas porque no es una persona buena. Soberbia y avaricia”, explicaba el torero, dejando caer entre otros muchos calificativos hacia la tonadillera. Unas palabras que no gustaron en absoluto al intérprete, que no dudó en armarse de valor para contraatacar a su hermano: “Yo sé cómo es mi madre, pero es mi madre y somos hermanos. ¿Ni siquiera por mí? Y no es por meterme en nada, pero si nos ponemos a hablar de madres… Aquí ninguno se queda corto. Vamos a dejar a las madres tranquilas y a llevarnos todos bien”, comenzaba explicando en el programa nocturno de Telecinco. Pero su testimonio no quedó ahí, y Rivera arremetió aún más duramente hacia Fran: “Yo le puedo decir lo que sea a mi madre… Pero es mi madre. Yo podría hablar de la tuya, pero me convertiría en lo que tu eres y no quiero”, señalaba. Y es que, por si fuera poco, Kiko aseguró que “le daba igual” que su hermano se enfadara a raíz de estas declaraciones: “Que llame por teléfono, cuente alguna batallita, que diga lo que le dé la gana… Pero tú de mi madre no dices ni mu porque, sino, vamos a tener un problema de verdad. Me enfurezco porque ¿vas a decir eso de mi madre teniendo todo esto? Que tu madre tampoco ha sido ejemplo de nada, lo sabe todo el mundo”, zanjaba. Unas declaraciones que probablemente dinamitarán una relación familiar que ya pendía de un hilo.

Otras polémicas entre hermanos

Esta no es la primera vez que ambos protagonizan algún que otro altercado televisivo. En 2019, el torero aseguró haber cortado toda relación con su hermano porque se había “llevado el estoque de bronce de la tumba de su padre Paquirri” para evitar que la robaran. Un movimiento del que no avisó a sus hermanos, provocando aún más el estallido inmediato de Fran: “Llevo mucho tiempo callado esperando un buen gesto por el otro lado… Pero ya viendo que no hay ni un ápice de humanidad, qué se le va a hacer”, señalaba en televisión, haciendo referencia a que Kiko no había hecho nada para que su madre les devolviera las cosas de su padre.