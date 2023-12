Una de cal y otra de arena: el convulso año de Isabel Pantoja como madre y cantante

Isabel Pantoja vivió un suceso inesperado en 2020. La colaboradora Mila Ximénez hizo una entrevista a Kiko Rivera en una famosa revista y el DJ arremetió duramente contra la cantante. Este episodio desencadenó una serie de problemas que todavía no han llegado a su fin, de hecho la tensión no ha hecho nada más que aumentar. El pasado mes de septiembre hubo un intento de acercamiento entre Kiko e Isabel. La tonadillera descubrió que su hijo estaba atravesando un bache de salud muy complicado y se preocupó por él, pero todo esto ha terminado cayendo en saco roto.

No son pocos los que hacen responsable a Irene Rosales de esta situación. La sevillana no quiere tener problemas con la familia Pantoja y se ha dado cuenta de que la mejor forma de no verse involucrada en ningún escándalo es darla callada por respuesta a las preguntas de los paparazzi. En su momento fue tertuliana de Telecinco y abandonó la pequeña pantalla porque no se sentía cómoda lidiando con los medios. Sin embargo, su problema no se ha solucionado y continúa en el centro de la noticia, de hecho ocupa un papel protagonista.

Irene Rosales y Kiko Rivera en Sevilla / GTRES

Isabel, a pesar de sufrir unas circunstancias personales muy complejas, ha cosechado un nuevo éxito gracias a una gira organizada por su hermano Agustín Pantoja. Es cierto que sus detractores acusan a Agustín de no estar demasiado pendiente de los pequeños detalles. En los últimos conciertos de Isabel ha habido varios fallos y algunos señalan al tío de Kiko Rivera como responsable. No obstante, la tonadillera ha celebrado su aniversario en la industria musical encima de los escenarios y ha vendido todas las entradas de sus espectáculos.

Éxito en el terreno laboral y fracaso en el personal

Isabel Pantoja y su hermano Agustín organizaron una gira por América que fue todo un éxito. Lo realmente interesante es que la artista se negó a dar entrevistas para promocionar estos conciertos. Tampoco visitó ningún programa ni usó sus redes para generar expectación. Sin embargo, nueva York y el resto de ciudades americanas le recibieron con los brazos abiertos y miles de fans siguieron sus pasos para estar cerca de ella en este momento tan especial.

Isabel Pantoja en su último concierto en Sevilla / GTRES

Los compañeros de Isabel se dieron cuenta de que debían seguir dando pasos adelante. Esa es la razón por la que anunciaron unos nuevos espectáculos en España. Gran Canaria y Sevilla han tenido oportunidad de disfrutar del talento de Pantoja. A pesar de que hay opiniones para todos los gustos, los críticos insisten en que la intérprete de Se me enamora el alma sigue teniendo la misma fuerza que siempre. Sin embargo, kiko Rivera se niega a reconocerlo porque continúa enfrentado a ella y no va a hacer nada por poner solución al conflicto.

La relación de Isabel Pantoja con su sobrina Anabel

Isabel Pantoja con Anabel Pantoja y su hermano Agustín

Una de las pocas personas que está al lado de Isabel Pantoja de forma incondicional es su sobrina Anabel. Llevan mucho tiempo colaborando juntas, concretamente desde que Anabel, antes de ser famosa, trabajaba de recepcionista y se quedó sin su empleo. Fue entonces cuando la cantante le ofreció un puesto y a partir de ese instante se hicieron inseparables.

El problema es que todo lo que rodea a Isabel Pantoja genera mucho misterio. Se niega a dar explicaciones sobre ciertas noticias y lleva varios años manteniéndose en silencio. Por eso todavía no ha contado si ha tenido diferencias con Anabel en los últimos meses. Se rumorea que la influencer no estará con Isabel en el concierto quedará en Madrid, pero ninguna de las dos está dispuesta a contar la verdad