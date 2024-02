Lourdes Montes ha acudido este martes a la celebración del Día del Frutero, una jornada donde se enseña a los más pequeños la importancia de comer fruta en su día a día. Haciendo gala de su amabilidad, la diseñadora ha atendido a los medios de comunicación encargados de cubrir el acto y, aprovechando su interacción, ha querido resaltar lo necesaria que es esta iniciativa: «Desde esta edad es cuando ellos tienen que aprender que tenemos solo un cuerpo y nos tiene que durar para toda la vida», decía.

Lourdes Montes en la celebración del Día del Frutero/ Gtres

Haciendo referencia a los hábitos alimenticios que se siguen en su casa, Lourdes ha reconocido que a Francisco Rivera, su marido, le cuesta comer fruta habitualmente, aunque ha desvelado que después de dejar el entrenamiento del toreo, se ha propuesto llevar una dieta más equilibrada: «Está empezando otra vez a coger ritmo. Se ha puesto a dieta. Y él es muy tajante. Le cuesta arrancar pero en el momento que se lo propone es muy organizado», señalaba, añadiendo que desde Navidad cree que ha perdido unos cuatro o cinco kilos.

Francisco Rivera y Lourdes Montes en la gala de presentación del cartel de San Isidro 2024/ Gtres

«Su profesión era entrenar y lo importante es tener una motivación para ello. Cuando eres torero la motivación es la plaza y llegar bien a las corridas, y cuando eso se te quita, no eres capaz de tener el mismo ritmo de entrenamiento. Ahora hace un deporte mucho más light. A parte la alimentación, claro, que cuando no tienes presión te relajas más», proseguía. Y es que cabe recordar que fue el 2 de septiembre de 2017 cuando el hijo de Paquirri se retiró definitivamente de los ruedos, por lo que ya han pasado casi siete años desde que el diestro puso punto y final a su carrera.

Por ahora, pese a querer empezar a retomar un entrenamiento más severo, la posibilidad de volver a los ruedos no entra en los planes de Francisco. Y en los de su mujer menos. De hecho, las últimas palabras de Lourdes lo han dejado más que claro: «Yo no estoy dispuesta a ese sufrimiento. Fue una época preciosa, pero si la hubiera dilatado más en el tiempo a mí me hubiera dado un infarto», reconocía.

Se deshace en halagos con Cayetana Rivera

Curro, el hijo pequeño de Lourdes y Francisco, es un gran aficionado de los toros pero, por ahora, según su madre, no quiere seguir los pasos de su padre. Quien si que se ha posicionado como todo un referente juvenil en los ruedos ha sido Cayetana Rivera, que acaba de debutar como imagen principal del cartel de la Feria de San Isidro 2024. Lourdes se ha sincerado sobre este último proyecto profesional de Tana a través de unas emotivas palabras en su última aparición pública: «Yo creo que es una representante fantástica porque no puede tener más sangre torera. Es muy aficionada. Y creo que es importante que la juventud siga con esta tradición. Y ella lo defiende muy bien», sentenciaba.

Haciendo referencia a la relación personal que siempre ha mantenido con Tana, Lourdes ha destacado que «se lo puso muy fácil desde el principio»: «Yo pienso que cuando tu das cariño, recibes cariño. Si es que no hay otra. La convivencia ha sido muy buena. Es una hermana mayor magnífica… Es una niña que de verdad no he podido tener más suerte. Cuida mucho de los pequeños. Siempre está dispuesta a echarnos una mano. Hace muchos planes con ellos», concluía.