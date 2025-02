Este próximo 26 de septiembre se cumplen 41 años de la muerte de Paquirri. El torero falleció a causa de una cogida mortal en la plaza de toros de Pozoblanco (Córdoba) y, de nuevo su testamento vuelve a estar en el centro de la polémica. Y es que, su herencia ha generado diferentes conflictos a lo largo de los años entre sus familiares. Es importante mencionar que hay unos enseres del desaparecido torero a los que sus hijos mayores, Francisco y Cayetano Rivera, no han tenido acceso y que tenía Isabel Pantoja.

Los hermanos Rivera llevan años solicitando recuperar esos enseres de su padre, pero sin éxito, porque se desconoce el punto en el que se encuentran parte de sus trajes y capotes. Ahora, su abogado, Joaquín Moeckel, ha revelado más detalles sobre esta historia.

Francisco y Cayetano Rivera posando juntos. (Foto: Gtres)

«Francisco y Cayetano Rivera, a los que yo represento, siempre han dicho que estos enseres no tiene ningún tipo de valor económico, pero sí un valor incalculable, por distintos motivos. Primero porque son de su padre, también porque los dos se han dedicado a ser toreros. Si mi padre es abogado y yo he heredado una toga de él, tiene un valor sentimental que para otra persona no la tendría», ha indicado Moeckel.

Kiko Rivera en un evento. (Foto: Gtres)

El letrado ha querido expresar que durante todo este tiempo, la intérprete de Marinero de luces ha jugado al despiste con sus defendidos. «Ahora lo tengo, ahora no, lo último fue que Kiko dijo en un programa de televisión que supuestamente los enseres robados o extraviados estaban en la finca», ha expresado, haciendo referencia al especial de televisión protagonizado por el cantante que llevaba como título Cantora: la herencia envenenada. Fue en el citado espacio de Telecinco donde el DJ aseguró, en noviembre de 2020, que vio los trastos de torear de su padre en una habitación de Cantora. Un hecho insólito, dado que la tonadillera había denunciado su robo.

Después de aquellas declaraciones de Kiko, el abogado hizo un requerimiento a la artista en la notaria de Median Sidonia. «Hizo caso omiso. ¿Qué me queda? Un procedimiento judicial reclamando a esta señora los enseres. Demandar a la señora y el testigo sería Kiko Rivera», ha explicado en D Corazón.

Isabel Pantoja paseando. (Foto: Gtres)

Sin embargo, Francisco y Cayetano no quieren llegar a este punto por un motivo concreto. «A mí para recuperar unos trajes no me vale todo, si para eso tengo que echar a pelear a un hijo con una madre. Yo no soy la señora Pantoja», ha expresado el abogado. «Si Kiko Rivera va al juzgado y dice que vio los bienes, entonces se pone en contra de su madre y a favor de sus hermanos, Francisco y Cayetano. Si hace lo contrario, se pone a favor de su madre y en contra de sus hermanos», ha revelado.