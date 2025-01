Kiko Rivera e Irene Rosales están disfrutando de una celebración en familia, una situación muy distinta a la que vive Anabel Pantoja en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy se ha conocido que la prima del Dj y su novio, David Rodríguez, están siendo investigados como «presuntos responsables de un delito de maltrato infantil» a su hija Alma por el Juzgado de Instrucción número 3 de la isla. La situación en casa de los Rivera Rosales ha sido bien distinta, ya que han festejado el séptimo cumpleaños de Carlota, su hija pequeña. Irene ha querido sorprenderla preparando ella misma un bizcocho sobre el que soplar la vela.

Imágenes del cumpleaños de Carlota. (Foto: Instagram)

La familia Pantoja no se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos, aunque Anabel ha publicado un vídeo explicando la situación en su cuenta de Instagram. Kiko se trasladó a Canarias para apoyar a su prima durante el ingreso hospitalario de su hija Alma, y allí coincidió con su hermana, su madre y su tío Agustín. Isa Pantoja contó en el plató de Vamos a ver cómo vivió el reencuentro con el Dj: «Me tocó el corazón, no sé si es porque estoy más sensible, pero creo que en otro momento hubiera sentido lo mismo. Me quedo con esas cosas bonitas, que creo que muchas veces sí que hace falta una muestra de cariño y ya está», aunque aclaraba que la situación que se produjo en la isla no significa que se vayan a reconciliar. «Él en las declaraciones lo que dice todo el rato sobre Anabel, pero quiso dejar de lado en ese momento y tener ese gesto hacía mí. El cariño y el amor que le tengo no tiene fecha de caducidad».

Kiko Rivera. (Foto: Gtres)

La situación en Las Palmas de Gran Canaria ha dado un giro radical en el día de hoy. Anabel y David están siendo investigados «por la remisión del centro médico al juzgado de guardia de un parte de lesiones», según ha señalado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado. El contenido del informe ha sido ratificado «por un peritaje médico forense». La revista Lecturas desvela que los padres de Alma están «a la espera de la resolución judicial tras su declaración. Según fuentes judiciales, el caso se va a archivar en breve. La declaración de ambos ha convencido al juez».