Última hora sobre Alma: de la mejoría de la pequeña a las nuevas imágenes de Isabel Pantoja

Alma, la hija de la influencer Anabel Pantoja, está ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria desde el jueves 9 de enero por la tarde. Esta noticia ha paralizado la crónica social porque la sevillana ha compartido con sus millones de seguidores la ilusión que tenía por ser madre, así que estos últimos días han sido un gran bache para ella. De momento ha guardado silencio, pero su entorno sí ha dado algunos datos importantes.

Una conocida revista ha hablado con una fuente cercana a Anabel Pantoja, quien ha trasladado una información positiva: la situación es estable. «Está mejorando. Parece que todo va a mejor», ha comentado al respecto. En LOOK tenemos unas imágenes nuevas de Isabel Pantoja y su hermano Agustín, quienes no se separan de su sobrina en estos momentos tan complicados.

Isabel Pantoja con su hermano Agustín saliendo del hospital. (Foto: Gtres)

La tonadillera se está alojando en el Hotel Santa Catalina, un complejo que se encuentra a diez minutos del hospital. No se separa de Anabel Pantoja y ha seguido la línea que ha marcado la influencer. No ha hablado con los reporteros, no ha respondido a ninguna pregunta y no ha hecho declaraciones. Eso sí, la primera vez que se encontró a la prensa levantó el dedo pulgar, en señal de agradecimiento al respeto que está recibiendo su familia.

La situación ha mejorado

Anabel Pantoja y su novio, el fisioterapeuta David Rodríguez, no se han dejado ver. Según ha contado la periodista Gema López, el aspecto de la sevillana ha cambiado bastante porque no sale del citado centro médico desde que se desató el caos. Allí reciben la visita de familiares y amigos cercanos, de hecho este sábado se espera la llegada de Belén Esteban.

Anabel Pantoja con el rostro serio. (Foto: Gtres)

Una fuente ha hablado con la revista ¡Hola! para asegurar que Alma se encuentra mejor. «Hay una cierta evolución favorable», han comentado sobre la situación de la pequeña. Eso sí, la misma publicación recuerda que al principio de la semana hablaron con otra persona que les recordó que el asunto «iba para largo» y que los padres debían de ser pacientes.

Tal y como han confirmado, la esperanza se ha apoderado del problema, aunque todavía queda un largo camino por recorrer. Afortunadamente Anabel no estará sola y ha recibido el apoyo de toda su familia, a pesar de que el clan se rompió hace mucho tiempo.

Isabel Pantoja y su hermano Agustín

Isabel Pantoja con su hermano Agustín. (Foto: Gtres)

Isabel Pantoja siempre se ha caracterizado por su discreción, sobre todo desde que se desató la guerra dentro de su familia. Evita a las cámaras y siempre que puede esquiva a los paparazzi para que no haya imágenes suyas, pero la situación que está abordando en los últimos días es delicada, por eso se ha olvidado de sus costumbres.

La tonadillera y su hermano Agustín viajaron a Canarias para arropar a Anabel. Eran conscientes de que allí estaban Kiko Rivera y Chabelita, pero para ellos era más importante estar al lado de la influencer. No obstante, la presentadora María Patiño ha confirmado que la cantante no coincidió en ningún momento con sus hijos.