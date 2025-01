Isa Pantoja confirma que vio a su hermano Kiko en el hospital de Canarias: "Me tocó el corazón"

El pasado 10 de enero, el clan Pantoja se movilizó tras enterarse de que la hija de Anabel había sido ingresada de urgencia en el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria. El diagnóstico médico de la pequeña es todavía un auténtico misterio, pero el inmediato traslado de los miembros de su familia hasta la isla hizo saltar todas las alarmas sobre el estado de gravedad del bebé. Isabel Pantoja viajó hasta Las Palmas, al igual que también lo hicieron sus hijos, Kiko e Isa. Aunque varios periodistas aseguraron que la tonadillera no coincidió con sus hijos, quienes sí se han reencontrado en esta delicada situación han sido los dos hermanos.

Así lo ha confesado la propia Isa Pantoja desde el plató de Vamos a ver. «Le he visto. Él se acercó a mí y me pareció un gesto súper bonito. De verdad, me tocó el corazón. No sé si es porque estoy más sensible o qué, aunque yo creo que en cualquier otro momento habría sentido lo mismo. No nos evitamos», comenzaba a explicar.

Isa Pantoja en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Aunque no ha dado detalles sobre la conversación que mantuvieron, Isa ha señalado que prefiere quedarse con lo bueno, a pesar de todo: «Me quedo con esas cosas bonitas que creo que muchas sí hacen falta. Un beso o quizás cualquier muestra de cariño. Me quedo con esa parte. No le quiero dar más importancia», expresaba. «Agradezco el gesto que tuvo conmigo. El cariño y el amor que le tengo no tienen fecha de caducidad por mucho que hayamos pasado», añadía. No obstante, hacía hincapié en que este encuentro no significaba que fueran a reconciliarse ni nada por el estilo.

Isa Pantoja habla de su estado de salud tras sufrir un desmayo

Isa Pantoja preocupó a sus seguidores hace tan solo unos días anunciando que había sufrido un desmayo en su cuarto mes de embarazo. Aunque fue tratada de inmediato por un equipo médico, tal y como ella misma ha contado, finalmente quedó todo en un susto. «Venía del colegio, iba a alquilar una silla para Alberto, que se ha roto un ligamento, y estaba en la tienda y fue ahí donde me empecé a encontrar mal. Y había una chica de una agencia que me estaba siguiendo porque hacía varios días que no salía. Me pilló en la calle, empecé a sentirme mal y, por suerte también había más personas que me ayudaron. Y nada, un susto», señalaba.

Isa Pantoja. (Foto: Instagram)

«Yo pensaba que me había bajado el azúcar, pero no, realmente no había sido eso», añadía, confesando que en el primer embarazo padeció de diabetes gestacional, pero que, en esta ocasión, no sufría de ello. «Tenía la tensión muy baja y seguramente fue eso. Empezó con una taquicardia. Yo llevaba días así, pero, al estar en mi casa, pues quizás me tranquilizaba a mí misma. Al pillarme fuera, pues me desmayé», concluía.