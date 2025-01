El susto de Isa Pi en pleno embarazo

Isa Pantoja anunció el pasado mes de noviembre que estaba esperando su segundo hijo, el primero con Asraf. El embarazo es una etapa delicada y la influencer se ha llevado un buen susto tras desmayarse en una tienda. La hija de la cantante comienza explicando que ha estado desconectada por motivos obvios, haciendo alusión a su estancia en Canarias junto a su prima Anabel. «He estado súper desaparecida, no hace falta explicar porqué pero ya estoy aquí. Incluso estos días me he olvidado un poco de mí en el sentido de que no me he centrado tanto en el embarazo. Pero bueno, ya estoy por aquí».

Isa actualiza la información del embarazo para que sus seguidores estén al día: «Esta semana ya tengo más pruebas y tal, por cierto he sacado ya la almohada de embarazo que me encanta, estoy yo aquí divina. Así de actualizaciones de mi vida, dos cosas. Alberto tiene los dos pies mal, se los torció, y se está recuperando». La influencer ha querido compartir un problema de salud que ha tenido en el que es su cuarto mes de embarazo: «Y número dos, hoy estaba en una tienda de pie y empezado a sentir taquicardia que también la sentí ayer y antes de ayer».

«Me ha empezado a entrar como un sudor, como nauseas, como que me mareaba. He cerrado los ojos y veía todo el rato como estrellitas, todo negro, ya ni escuchaba. Y ya no sé qué ha pasado, he perdido el conocimiento y cuando me he despertado había un montón de gente a mi alrededor», explica Isa Pantoja y añade que podría ser por la tensión. «Me asusté al despertarme porque no sabía que me había pasado, pero me dieron Coca Cola y ya mejoré. Supongo que será la tensión así que ya os contaré. Pero qué sensación más mala. Es como que el pulso se acelera, te quedaras sin fuerzas, con pitos en los oídos, pierdes la vista y ya no te acuerdas de nada. Os iré contando».

Parece que todo ha quedado en un susto y el embarazo se desarrolla con normalidad aunque con la ausencia de su madre, Isabel Pantoja. La mujer de Asraf ha reclamado la presencia de la cantante en multitud de ocasiones, aunque parece que ya se ha acostumbrado a sus desplantes. La familia Pantoja coincidió en Canarias durante la visita a Anabel, que permanece en el hospital junto a su hija Alma. Isa Pi está creando su pequeña familia junto a su marido y su hijo Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla. «Nunca voy a decir que es mala madre, porque me ha dado mucho, pero me han faltado cosas sentimentales. Materialmente, lo he tenido todo. Pero me ha faltado complicidad y acercamiento», explicaba la joven en una entrevista en De viernes.