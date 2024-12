Isa Pantoja y Asraf Beno regresan a España: dónde han estado y cómo sigue el embarazo

Isa Pantoja ha regresado a España. Tal y como informó LOOK, se marchó a Nueva York para pasar allí la Nochebuena junto a su marido Asraf Beno. No viajaron solos, les acompañó Albertito, el hijo que la colaboradora tuvo cuando tenía 18 años. Los tres han formado una bonita familia que está a punto de crecer, pues dentro de muy poco llegará al mundo un bebé que es fruto del matrimonio entre Chabelita y el modelo. No fueron muchos los que apostaron por esta relación, pero el tiempo han demostrado que están hechos el uno para el otro.

La hija de Isabel Pantoja está embarazada y todavía no ha recibido ningún mensaje de la cantante. Su hermano Kiko sí le felicitó públicamente, pero tampoco le ha llamado de forma personal para darle la enhorabuena. De momento solo tiene a la familia de Asraf, por eso quería pasar en Cádiz la Nochevieja y el Año Nuevo. Se ha dejado ver en el aeropuerto de Sevilla, vestida con ropa cómoda, con gafas de sol e intentando pasar inadvertida.

Isa Pantoja, Asraf Beno y Albertito. (Foto: Gtres)

La reparación de Chabelita ha tenido lugar justo después del último concierto que ha dado su madre. La artista sevillana ha actuado en el la edición navideña que ha organizado el Festival Starlite en Madrid. Según los críticos, la venta de entradas no ha ido como la cantante soñaba, pero los especialistas confirman que no ha perdido ni un ápice de su legendario talento.

¿Cómo se encuentra Isa Pantoja?

Isa Pantoja dio un paso muy importante al contar los episodios que tuvieron lugar mientras vivía en Cantora. Según relató, Kiko Rivera la regó con una manguera cuando descubrió que había mantenido relaciones sexuales. No solo eso, algunos colaboradores de Telecinco sostienen que Isabel Pantoja le cortó el pelo para que le diera vergüenza salir a la calle y tenerla controlada.

La vida de Chabelita ha sido dura. Le adoptaron cuando era una niña, con el paso del tiempo se sintió abandonada por su madre biológica y ahora siente que Isabel Pantoja ha hecho lo mismo. No obstante, atraviesa un momento mágico junto a Asraf Beno, con quien ha cumplido su sueño de formar una familia. Han estado juntos en Nueva York y poco a poco van cumpliendo objetivos.

Isa Pantoja en Sevilla. (Foto: Gtres)

Asraf también ha conocido el temperamento de Isabel Pantoja, pero está dispuesto a olvidar. Hará lo que sea para ver feliz a su mujer, aunque ahora es ella la que quiere alejarse de ciertas personas, entre las que se encuentran su madre y su hermano.

El embarazo de Isa Pantoja

El embarazo de Chabelita sigue su camino. De momento continúa trabajando de colaboradora en Telecinco, pero no se descarta que cuando pase un tiempo se aleje de los medios, igual que ha hecho Alejandra Rubio.

Isa Pantoja en Sevilla. (Foto: Gtres)

El nacimiento de su bebé será una prueba de fuego. Si Isabel Pantoja da marcha atrás y acude al hospital para conocer a su nieto todo se arreglará, pero ¿qué sucederá si ocurre lo contrario? Puede ser el final definitivo de una relación que ya está herida de muerte.

Isa ha dejado claro que lo primero son sus hijos, de hecho no entiende que su madre se haya desentendido de Albertito. Es algo que no perdona, pues el joven estaba muy unido a su abuela. ¿Qué le deparará el 2025 a la familia Pantoja?