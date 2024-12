La cara B del concierto navideño de Isabel Pantoja: lágrimas, looks de pasarela y muchas indirectas

Isabel Pantoja ha cerrado profesionalmente este 2024 con un concierto navideño en Madrid que no ha dejado indiferente a nadie. Con motivo de la celebración del Festival Starlite Christmas de la capital, la tonadillera ha tenido el privilegio de deleitar a su público con un espectáculo marcado por la magia de estas fiestas, la cual quedó reflejada en todo momento a través de su estilismo. Y es que para la ocasión, escogió dos vestidos con los que brilló de principio a fin, sobre todo con el primero, cuyo diseño es de Diazar Atelier. Así, apostando por los jóvenes talentos, la intérprete optó por una prenda confeccionada con pedrería y plumas blancas. Para el calzado, eligió la marca Franjul para acomodar sus pies en unos zapatos hechos a mano. Más tarde, se enfundó en otro de color rosa fucsia, con mangas abullonadas y con piedras que formaban un estampado floral.

Más allá de su estilismo, Isabel Pantoja también se mostró muy emocionada, a lo largo de la actuación, en más de una ocasión. De hecho, dedicó una de sus interpretaciones a su madre, que falleció el pasado 2021 a los 90 años: «Esta canción va dedicada a todas las madres, pero en especial a la mía, que tanto extraño y tanta falta me hace», decía con la voz entrecortada antes de comenzar a cantar.

Isabel Pantoja en un concierto en Madrid. (Foto: Gtres)

Pero doña Ana no fue la única destinataria de mensajes a lo largo de la velada. A pesar de que en los últimos meses se rumoreaba que su relación con su sobrina Anabel no atravesaba por un buen momento, Isabel también se acordó de la influencer en riguroso directo: «Anabel, te quiero mucho. Besos a ti y a la niña», decía cariñosamente antes de realizar la viral coreografía que la recién estrenada como madre se inventó para la canción de Garlochí.

Aunque el contacto que mantiene a día de hoy con sus hijos es nulo, muchos han considerado que durante la canción Quisiera decir no, la tonadillera aprovechó para cambiar la letra con el objetivo de lanzar alguna que otra indirecta a Kiko Rivera e Isa. «Yo los veo cuando cierro mis pestañas» o «Yo los llamo sin llamar», son algunas de las frases que muchos han considerado que estaban directamente dedicadas a los dos mencionados. De hecho, al finalizar el tema, la cantante no pudo evitar las lágrimas. No obstante, no nombró a ninguno de sus hijos.

Rodeada de otros artistas

En la mayoría de los conciertos que ha protagonizado en los últimos meses, Isabel Pantoja siempre ha querido sorprender al público contando con la participación de diferentes rostros conocidos de la industria de la música de nuestro país. Y en esta ocasión no iba a ser menos. La Húngara ha sido la encargada de interpretar la canción de Garlochí, al mismo tiempo que Juan Pantoja, hermano de la artista, también ha formado parte de la escena como guitarrista. Fuera del escenario, entre las butacas del público, también estuvieron Lara Álvarez, José Manuel Parada, Alejandra Prat, Marta Hazas, Cayetana Guillén Cuervo, Juan Peña o Eduardo Navarrete, entre otros.