Conforme van pasando los días se van conociendo más detalles acerca del estado de salud de Alma, hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez que tiene poco más de un mes de vida. Fue el pasado 10 de enero cuando fue ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno de Gran Canaria, motivo por el que familiares y amigos de la pareja se desplazaron hasta el mencionado lugar para apoyarles en estos complicados momentos que están atravesando.

Últimas novedades

Todo apunta a que la evolución de la bebé es favorable, dado que en las últimas horas los comentarios de los allegados así lo confirman. «Todo iba mejor y más rápido de lo esperado», han comentado. Además, el regreso de Isabel Pantoja a Madrid también es señal de que todo va mejorando. Aunque es cierto que la tonadillera hará viajes de ida y vuelta para seguir así al lado de su sobrina, a quien está muy unida desde siempre.

Anabel Pantoja en las inmediaciones de un aeropuerto. (Foto: Gtres)

De esta manera, se confirma que después de más de 10 días de ingreso, la evolución es favorable. «Se puede decir que estamos ante el comienzo del milagro que esperábamos», han indicado fuentes cercanas a la influencer. Estas esperanzadoras palabras han arrojado ese rayo de luz al entorno de la pequeña.

Anabel Pantoja en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

«Hay mucha más tranquilidad», han señalado también. Y no sólo eso, sino que el hecho de que se hayan ido algunos familiares «es la prueba de que todo va mejor», han contado a ¡Hola!.

Isabel Pantoja en el hosptial de Canarias. (Foto: Gtres)

Ya hace unos días, Adriana Dorronsoro contó en Vamos a ver que el parte de los médicos sobre la salud de Alma arrojó esperanza a sus padres, quienes llevan en el centro sanitario desde el día del ingreso. «La pequeña Alma se encuentra estable dentro de la gravedad. Las últimas horas han sido positivas porque la pequeña no ha manifestado ningún empeoramiento. Es un proceso muy lento y hay que ver cómo evoluciona día a día, pero Anabel y David se mantienen optimistas», explicó la periodista. «La pequeña no ha manifestado ningún empeoramiento, lo cual quiere decir que son buenas noticias. Es un proceso que va a verse día a día y los médicos les van contando a los padres cómo está la niña. Anabel y David están en una sala con el resto de familiares que tienen a familiares en medicina intensiva y no hay ninguna sala para ellos», añadió la reportera.