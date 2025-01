La hija de Anabel Pantoja sale de la UCI y pasa a planta

Buenas noticias para Anabel Pantoja y David Rodríguez. Su hija, Alma, ha pasado a planta después de dos semanas ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria. Su entorno esperaba con emoción esta buena nueva que finalmente se ha producido y, además en una fecha clave, justo cuando cumple dos meses de vida, dado que nació el pasado 23 de noviembre.

«Tengo que decir algo que ayer no me ajusté a la realidad, cosa que por cierto celebro. Me he equivocado. Alma ya está en planta y yo ayer cometí el error de decir que estaba todavía en la UCI. Me alegro de mi equivocación más que nunca», ha explicado María Patiño en Ni que fuéramos Shhh.

En el momento en el que la periodista daba la noticia se encontraba a su lado Belén Esteban, una de las grandes amigas de Anabel. Aunque no ha entrado en detalles pese a conocer de primera mano lo ocurrido, la colaboradora televisiva no ha podido reprimir las lágrimas al ver el vídeo que Anabel Pantoja ha compartido para celebrar el segundo cumplemés de su bebé. «Con lo que hemos pasado ves esto… Pero bueno, el video es precioso. Ella tiene todo grabado para que su niña vea todo cuando su niña sea mayor», ha comentado.

Horas antes de conocerse este importante dato sobre el estado de salud de la pequeña, Antonio Rossi indicaba en Vamos a ver que la evolución «es positiva según las últimas noticias». «Siguen contentos y a la espera de que cuando tenga absoluta estabilidad ya decidan darle el alta. Las cosas que han ido viendo esta semana, son todas positivas», añadió.

Primeras palabras de Anabel Pantoja

Tras 11 días guardando silencio, Anabel Pantoja se pronunció a golpe de comunicado. «Alma está bien, gracias a Dios», dio a conocer la sobrina de Anabel Pantoja. «Seguimos adelante, subiendo un escalón más en este camino. Quiero agradecer, desde el corazón, todo el apoyo y las muestras de cariño que hemos recibido de todas partes…Gracias por rezar por Alma y enviarnos tantas fuerzas y amor. De verdad, sentimos ese abrazo que nos ayuda a seguir adelante con más esperanza», continuó.

«Solo pedimos, con todo el respeto, que los medios nos permitan vivir este proceso como padres con tranquilidad sin especulación ni exigencias de lo que ha ocurrido. Nuestro mayor deseo es que este al sueño pase pronto y podamos regresar a casa con nuestra hija. Sabemos que, al ser personaje pública, esto trae consigo un precio. Pero si pediría que nos permitan vivir estos días con un poco de normalidad: poder ir y venir del hospital, hacer turnos, salir a desayunar o comer, o simplemente salir a lavar ropa sin sentirnos observados, perseguidos por las cámaras. Gracias de corazón por estar con nosotros en este momento», finalizó.