Abrimos el álbum familiar de Lolita Flores, la niña más fotografiada de España

Lolita Flores llegó al mundo el 6 de mayo de 1958, en Madrid, bajo el nombre de pila de María Dolores Flores Ruiz. Era un día de primavera dentro de un mes que a la postre quedaría teñido de negro en su vida por las trágicas muertes de su madre y su hermano, con tan solo 15 días de diferencia. Un signo del que una cándida y adorable Lolita estaba exenta por entonces. Casi sin saberlo, había nacido una de las artistas más importantes de nuestro país.

Ser parte del clan Flores lleva aparejadas varias circunstancias inevitables. No en vano, la matriarca Lola Flores está considerada un icono del folclore patrio. Lolita se empezó a dar cuenta pronto de ello. Valga como ejemplo que en su primer año de vida se convirtió en la niña más fotografiada de toda España. Ella era la mediana de los tres hijos de ‘La Faraona’, a quien siempre ha estado muy unida y cuyos recuerdos guarda como oro en paño.

El clan Flores, al completo. (Foto: Gtres).

Unos recuerdos que se pueden ver a través del álbum familiar de Lolita Flores. Hay que remontarse a las décadas de los 70, los 80 y comienzos de los 90. Instantes llenos de felicidad, amor fraternal y de una indudable vena artística exhibida por todos los integrantes de la familia.

Lolita fue la primera de sus hermanos en iniciarse en el mundo musical. Primero experimentó géneros como la copla o la balada, demostrando la misma versatilidad que exhibió años después para probar suerte en otros formatos.

La familia Flores, junto a Julio Iglesias. (Foto: Gtres).

La hija del Pescaílla es una todoterreno del espectáculo y tras poner a bailar a todo el país decidió saltar al cine, la televisión y más recientemente en el teatro, disciplina en la que continúa muy en forma actualmente.

Los hijos de Lolita Flores

A nivel sentimental, Lolita ha tenido dos grandes amores en su vida. El primero, Francisco Rivera ‘Paquirri’, junto a quien tuvo un apasionado romance que terminó con la irrupción de Isabel Pantoja. Así lo contó ella misma hace unos días a Jordi Évole: «Quiero que sepas que estoy saliendo con Isabel Pantoja», le dijo el diestro. Sin embargo, el amor del maestro dejó huella en Lolita: «Yo lo quise. Para mí era en tecnicolor. El pelo, la piel, sus ojos, esa boca con esos dientes perfectos… Yo entiendo que Isabel se enamorara perdidamente de él».

Después del torero, Lolita encontraría el amor en la figura de Guillermo Furiase, con quien se casó en 1983, y tuvo dos hijos: Elena Furiase, también actriz, nacida en 1988, y Guillermo Furiase, nacido en 1993. De entre ellos, ella es la más mediática al haber seguido la estela de su madre en la interpretación.

Lolita Flores junto a sus hijos, Elena Furiase y Guillermo. (Foto: Gtres)

Carmen Ordóñez y Lolita

La última entrevista de Lolita en televisión ha reabierto lazos del pasado con algunas de las personas más conocidas del panorama social. La hija de Lola Flores era íntima amiga de Carmen Ordóñez. Juntas vivieron decenas de planes. El pertenecer a familias de artistas era el denominador común entre ellas y durante años las vimos compartir fiestas o romerías.

Carmen Ordóñez y Lolita Flores, en una fiesta. (Foto: Gtres).

Su amistad pasó una prueba de fuego cuando Lolita se enamoró de Paquirri. En ese momento, Carmen podría haber roto su relación con su amiga. Pero nada más lejos de la realidad: «La llamé y le dije: Carmen, me ha pasado esto. Y me dijo: A mí no me importa. Ojalá algún día te cases con él porque para mí sería un honor que fueras la segunda madre de mis hijos», reconoció hace unos días. Dos amigas a quien nada ni nadie pudo separar.