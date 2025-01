Tal día como hoy hace 102 años, Jerez de la Frontera se convertía en la cuna de una de las mejores artistas españolas, Lola Flores. «Ni canta ni baila, pero no se la pierdan» es lo que según ‘La Faraona’ se podía leer en el periódico The New York Times, pero la realidad es muy distinta. Su hija Lolita explicó en el documental ‘Lola’ que «alguien se lo dijo a su cara en Nueva York y ella pensó que lo habían escrito». Está claro que si la cantante hubiese llegado a la era de Instagram, se habría hecho viral en varias ocasiones. Repasamos los mejores momentos de la artista.

«Si una peseta diera cada español»

La deuda que contrajo con Hacienda ascendía a 28 millones de las antiguas pesetas, como consecuencia de no haber presentado su declaración entre 1982 y 1985. La Faraona propuso que los españoles se rascaran el bolsillo para salvar a su ídolo. «Si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás saldría de la deuda. Después me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta o esas cien pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría».

«Pido que en la caja me la metan»

Lola Flores se sentó en el plató del espacio de debate ‘La clave’, moderado por José Luis Balbín. Estaba hablando de lo importante que es para ella la bata de cola, cuando dijo un frase que despertó las carcajadas del resto de colaboradores. «Pero si yo me pongo la bata de cola, si ese es mi sello personal. Cuando salgo al teatro o hago una gala, la bata de cola mía no me la quito ni queriendo y canto ‘Torbellino de colores’. Ese es mi sello. Después ya puedo cantar lo que sea pero mi bata de cola no me la quita nadie. Moriré con ella, no en el escenario por supuesto, haré lo posible para que no. A lo mejor pido que en la caja me la metan… la bata de cola».

«¡Si me queréis algo, irse!»

¿Por qué toda Marbella se presentó en la boda de Lolita? La hija de La Faraona se comprometió con Guillermo Furiase, y en vísperas del enlace asistió al programa de José María Íñigo y dijo: «Toda la gente que realmente quiera a Lolita puede entrar a la iglesia. Estáis todos invitados», sin saber las consecuencias de aquella frase. Miles de personas se agolparon a las puertas de la iglesia, e hicieron que la boda arrancase con una hora de retraso. Lola Flores perdió los nervios y dirigiéndose a la masa de gente que esperaba a la novia, gritó: «Si me queréis a mí, marcharse. Si me queréis algo, irse!».

«Se me ha caído un pendiente de oro»

La artista paró una actuación porque había perdido un pendiente de oro. «Ustedes me lo vais a devolver porque mi trabajito me costó», dijo La Faraona dirigiéndose a los espectadores tras haber buscado la joya sin éxito. «El pendiente Íñigo no lo quiero perder eh, por favor», exclamó antes de continuar con la canción.

«He probado la cocaína»

Jesús Quintero quiso saber si Lola Flores se drogaba, y la artista respondió sin pelos en la lengua. «He probado la cocaína, el porro también por risa, no me gusta. Pero bueno y qué», explicaba La Faraona.