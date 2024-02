La razón por la que Lola Flores se arrepintió de que sus hijos fueran artistas

Lola Flores murió en 1995 y, pese a que han pasado casi dos décadas desde entonces, su nombre continúa acaparando gran parte de la atención de la crónica social del país. Su arte, sus míticas entrevistas y su faceta como madre siguen estando en la primera línea de la noticia. Son sus propios familiares, amigos y seguidores los que se encargan de que el legado de la artista continúe más vivo que nunca. Precisamente sus hijas, Rosario y Lolita, han aprovechado cada interacción con los medios para destacar el buen papel como madre que siempre ejerció la cantante.

«Te puedo decir que he sido una niña feliz, feliz, feliz y sin ningún tipo de miedo a ser como yo era. Nunca tuve miedo en casa. Y nuestros padres nunca nos hicieron tener en cuenta que ellos eran famosos», relataba Rosario en el programa Lazos de sangre. Y es que la apodada como ‘La Faraona’ tenía clara la educación que quería impartir a sus hijos, y en entrevistas como la que ofreció a Julia Otero en 1989 lo dejó bastante claro: «No soy una madre agria, salvaje y que dice qué es lo que hay que hacer. Y no soy estrella en mi casa, porque sería aburridísimo», decía.

Lola Flores, Lolita, Rosario y Antonio/ Gtres

En cuanto a la influencia que tuvo en la fama de sus hijos, la propia Rosario aseguró en el espacio televisivo mencionado que nunca les obligó a dedicarse al mundo artístico. No obstante, según ha trascendido, lo cierto es que pese a estar enormemente orgullosa de la carrera de los tres sobre los escenarios, lo pasaba muy mal cuando tenía que pasar largas temporadas alejada de ellos por las exigencias que conlleva pertenecer al mundo del espectáculo.

Rosario Flores en ‘Lazos de sangre’/ RTVE

«Lloro muchas veces de pensar que no quería que mis hijos hubiesen sido artistas. Porque me encuentro muchas veces tan sola… Mi hijo viajando por un lado, mi Lolita por otro, mi Rosario que ya está haciendo sus pinitos para salir el año que viene… La gente no sabe que yo daría cualquier cosa porque mi hija fuera una telefonista, mi hijo un ingeniero o un camarero. Cualquier cosa, no te hablo de altura. Un oficio cualquiera. Estoy viendo que tengo que hacerme a la idea de que les estoy perdiendo poco a poco», dijo en una de sus sonadas entrevistas.

Lola Flores en una entrevista/ RTVE

Julia Otero, la periodista que tuvo el placer de charlar con ella públicamente en diferentes ocasiones, también destacó, en el episodio en honor a su legado en Lazos de sangre, que Lola sufrió mucho por el trato que experimentaron sus tres vástagos, en ocasiones, por ser ‘hijos de’: «Decía que si fueran anónimos les iría mucho mejor», comentaba. Es importante resaltar que la intérprete de A tu vera siempre mostró una relación muy cercana con Lolita, Antonio y Rosario. Compartían tiempo, cariño y confidencias y para ella, según sus propias palabras, eran «sus mejores trofeos y sus mejores premios».