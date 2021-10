El clan Flores rinde homenaje a la Faraona en el estreno de ‘Lola’

La Fundación Pons ha sido el escenario elegido para el estreno en la noche del miércoles de la serie documental `Lola´, centrado en la vida de Lola Flores. La artista fue una mujer que levantó pasiones entre el público, pero donde dejó una huella imborrable fue en su familia. Por ello, se han dado cita en el estreno Rosalio Flores y Lolita, así como Elena Furiase y su hermano, Guillermo, Mariola Orellana, que es considerada una más entre los Flores, así como Rosana Zanetti, esposa de David Bisbal. Este trabajo supone todo un homenaje a una mujer que fue pionera y que sigue estando en el corazón de todos.

Lolita se mostró encantada con el estreno del documental. “Orgullosísima de mi familia y de mi madre”. “Ella tenía más arte que todos nosotros juntos”. Rosario Flores por su parte aseguró que estaba “muy emocionada e ilusionada. No os lo podéis perder, porque ella era irrepetible. Vais a reír, vais a llorar, vais a disfrutar, os va a llenar de energía y va a ser un documental de inspiración para muchos artistas, para todo el mundo que tenga arte dentro”. La de Qué bonito reiteró que la figura de Lola Flores es y será eterna, y que no hay nadie como ella. “Mi madre está más viva que nunca y mi madre es eterna, nunca morirá, fue única e irrepetible. Cuando se fue ella, se acabó el arte. Era una genio. Mis padres hicieron una mezcla de sangre y salimos nosotros, llenos de arte”.

En los últimos años Elena Furiase se ha convertido en uno de los rostros más populares de la familia entre los jóvenes. La recién casada está encantada con su abuela. “Qué orgullo de abuela. Según he ido creciendo me he dado cuenta de quién era Lola Flores, con esa personalidad tan moderna y con ese cariño que plasmó en todos nosotros, porque todos somos un poco Lola, todos tenemos un poquito de ella y me emociono, porque me llena de orgullo como nieta”. El cariño de la nieta de Lola Flores es también admiración, y la hija de Lolita anima a todos a conocer la figura de su abuela, “que las nuevas generaciones intenten averiguar quién era Lola Flores”. “Mi abuelo y mi abuela iniciaron el camino del arte y nosotros lo hemos ido siguiendo”. Elena comentó que ha heredado de su abuela el despiste. “Mariola dice que tengo mucha energía de ella”.

Guillermo Furiase, que acaba de sacar disco, también compartió su felicidad con el documental de Lola Flores, pero no pudo evitar hablar del pequeño de su hermana, con el que se le cae la baba. “A mi sobrino Noah le gusta la música desde pequeño y eso dice mucho”. Además, se considera “el tío divertido. A veces le quito los juguetes y me los llevo”.

Pero Guille no fue el único que habló de Noah, el pequeño del clan, y Mariola Orellana, íntima amiga de la familia Flores y mano derecha de Rosario, confesó que el hijo de Elena es un terremoto: “Noah tiene un temperamento, es un artista. Todos los nietos lo son, pero el bisnieto parece que se ha tragado a la abuela. Es increíble y desde que es bebé nos da mucha alegría”.