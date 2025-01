Lolita Flores revela los oscuros secretos de su vida: "Bebía, tomaba coca"

Durante la entrevista, Lolita Flores reflexiona sobre lo que significa ser parte de una de las familias más emblemáticas de la cultura española. Jordi Évole, siempre director, le lanza: «Habéis sido una familia expuesta, como si fuerais una familia real en España». Y la actriz, con esa mezcla de orgullo y nostalgia que la caracteriza, responde sin titubear. Pero el momento que realmente toca el corazón es cuando la artista recuerda a su madre. En consecuencia, con la voz quebrada, confiesa el dolor que le provocó no haber podido despedirse de ella a solas: «No pude, la tuve que compartir con toda España». Ya lo había contado antes en otras entrevistas, como en El musical de tu vida de Telecinco, cuando dijo: «Cada uno lleva el dolor de una pérdida como puede. Yo me lo quité a base de whisky y sustancias que nunca antes había probado». Una manera brutalmente sincera de hablar sobre cómo enfrentó el sufrimiento, a su manera. Sin filtros, como siempre.

Entre las confesiones más sinceras de la madre de Elena Feriase, hay algunas que realmente sorprenden por su crudeza. La cantante no tiene problema en admitir que atravesó momentos complicados: «Hay muchos camerinos rotos en España por patadas mías. Bebía, tomaba coca», relata sin tapujos, dejando claro que no todo en su vida ha sido fácil. Además, reconoce las dificultades económicas por las que pasó, a tal punto que tuvo que recurrir a pedir ayuda para seguir adelante: «He pedido créditos, le he pedido a amigos, he empeñado muchas cosas… por no llegar a fin de mes». Nada de rodeos, todo dicho con total transparencia. También se atreve a hablar de su vida amorosa y sexual con la misma franqueza que la ha caracterizado siempre. «Me gusta hacer sexo y soy activa. He tenido muy buena cama, como se suele decir, dice con una sonrisa, mostrando su visión abierta y positiva sobre estos temas.

La charla también toca temas como el amor, las desilusiones y el perdón. Lolita no tiene miedo de hablar sobre infidelidades y momentos en los que se sintió humillada. Sin duda, una entrevista llena de verdad, emoción y momentos que no te puedes perder esta noche.