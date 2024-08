Lolita Flores hace una confesión sobre su vida sentimental: "Tengo ganas de un novio"

Lolita Flores ha dado una nueva entrevista y como no podía ser de otra forma ha mostrado su lado más sincero y divertido. Haciendo honor al talento que ha heredado de su madre, la mítica Lola Flores, ha desvelado que tiene ganas de encontrar el amor. En un tono muy divertido, se ha sincerado al respecto: «Tengo ganas de un novio. Quiero un novio, pero un novio cómodo, que no se quede a dormir por las noches. Una historia así, intensa… tú léete tu libro, que yo me leo el mío».

Lolita Flores se enamoró profundamente de Guillermo Furiase, padre de sus dos hijos, pero esta historia de amor terminó en 1995. Pasado el tiempo volvió a pasar por el altar para formalizar su relación con Pablo Durán, aunque este matrimonio solo duró cinco años, concretamente de 2010 a 2015. La cantante y actriz se ha centrado en su vida profesional, cosechando éxitos que han aumentado su buena reputación.

Es prácticamente imposible encontrar a alguien que hable mal de Lolita, por eso sus entrevistas generan tanta repercusión. En los últimos días ha estado en el centro mediático porque se dejó ver tras el triste fallecimiento de Caritina Goyanes y su rostro hizo saltar las alarmas. Es más, se enteró de esta noticia mientras trabajaba de colaboradora en TardeAR, en pleno directo.

Lolita Flores, en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Ana Rosa Quintana, presentadora del espacio, hizo gala de su buena profesionalidad y pidió que no enfocasen a Lolita, pues estaba muy afectada. Más adelante, la hermana de Rosario Flores apareció en una estación de tren, con gafas de sol y con el semblante serio.

Lolita Flores: «Es una tragedia muy parecida a la que me pasó a mí»

Lolita Flores tuvo que despedirse de su madre y al poco tiempo perdió a su hermano. Siempre ha dicho que Antonio Flores, fallecido en mayo de 1995, no pudo soportar a partida de Lola Flores. Después de lo que ha pasado en la familia Goyanes, la artista ha encontrado algunas similitudes. No obstante, la causa de la muerte de Caritina no tiene nada que ver con la de Antonio. Es decir, no es la misma situación, pero Lolita sí ha identificado algunos puntos en común.

Caritina Goyanes, posando. (Foto: Gtres)

Lo primero que ha hecho es que no se ha sentado en ¡De Viernes! para hablar del adiós de Caritina Goyanes. Era una entrevista que estaba pactada con bastante antelación. «Gracias al teatro no he podido estar aquí. Tenía este mes libre y ya sabéis que esto se firmó hace tiempo», ha empezado diciendo.

Más adelante dejó claro que iba a respetar la memoria de su amiga, por eso no tenía intención de profundizar en los últimos acontecimientos. «Yo no he venido a hablar de esto porque es una tragedia muy parecida a la que me pasó a mí, y una se revuelve y una no entiende las cosas. Ha sido un palo muy grande, pero, para respetar a Cari, a ese marido y a esos dos hijos, me gustaría hablar de otras cosas, más alegres o tristes, pero que sean mías».

Para que nadie se confundiera, Lolita recalcó: «No quiero que nadie piense que vengo a hablar de tristezas, vengo a hablar de alegrías, que tengo, gracias a Dios, muchas en mi vida. Los dramas vamos a dejarlos aparte, que ya está la vida llena de dramas».

Lolita Flores recuerda su infancia

Lolita Flores, en ‘¡De Viernes!’. (Foto. Telecinco)

Lolita es una institución dentro de la crónica social. Su infancia junto a Lola Flores ha dado mucho de qué hablar y ya es hora de hacer un matiz importante. ‘El lerele’, la mítica casa de la familia, ha sido escenario de multitud de reuniones de artistas, pero Lolita ha explicado que no todo era una fiesta.

«Las fiestas no eran todos los días, la gente se piensa que nos levantábamos todos los días con la flor puesta para pedir el desayuno», le explicó a Ángela Portero. La periodista quería saber más sobre estas celebraciones y la entrevista de ¡De Viernes! ha matizado que, pese a todo, eran una familia como cualquier otra. Eso sí, con mucho arte.