La frase de Carmen Ordóñez que marcó a Lolita: "Sería un honor que fueras la madre de mis hijos"

En medio del revuelo que ha provocado su respuesta hacia Ágatha Ruiz de la Prada tras su comentario sobre los gitanos, Lolita Flores ha concedido la que podría decirse que ha sido una de las entrevistas más sinceras de toda su carrera. Y es que la hija de la apodada como La Faraona ha hablado como nunca sobre la muerte de su hermano y los hombres que han formado parte de su historial amoroso. Desde su primer novio, Antonio Arribas, hasta su fugaz romance con Paquirri. Precisamente, sincerándose sobre su relación con el torero, Lolita confesó que «estuvo colada hasta le médula» de él y que no fue nada sencillo para ella.

«Lo cogí en una época en la que se acababa de separar de Carmen Ordóñez, y en el fondo yo creo que tenía esa esperanza de volver con ella. Seguía enamorado de ella», comenzaba a contar. La intérprete de Sarandonga hacía hincapié en que Carmen era íntima amiga suya y que fue «muy complicado» contarle que estaba empezando a sentir cosas por el padre de sus hijos. «Fue muy difícil. Ya estaban separados, pero Carmen me dijo algo que no se me olvidará nunca», explicaba.

Un triángulo de amor, canción y toros. #LoDeLolitaFlores pic.twitter.com/oQF7VfIoUs — Lo de Évole (@LoDeEvole) January 26, 2025

«La llamé y le dije: ‘Carmen, me ha pasado esto’. Y me dijo: ‘A mí no me importa. Ojalá algún día te cases con él porque para mí sería un honor que fueras la segunda madre de mis hijos’», recordaba visiblemente emocionada. «Ella estaba con Antonio Arribas y yo empecé a salir con Paquirri», decía. Añadía que su historia con el torero duró tan solo un año y medio y que fue un tiempo en el que ella era muy joven y decidió dejar de trabajar para irse a vivir con él a Cantora.

Lolita Flores y Carmen Ordóñez. (Foto: Gtres)

Durante la entrevista, Lolita también recordó cómo fue su ruptura con el torero. La artista se encontraba en Buenos Aires trabajando con Carmen Sevilla y recibió una llamada de Paquirri que terminó con su relación: «Quiero que sepas que estoy saliendo con Isabel Pantoja», le dijo el diestro. Pese a todo, la hermana de Rosario Flores guarda un muy buen recuerdo de aquel noviazgo: «Pero yo lo quise. Para mí era en tecnicolor. El pelo, la piel, sus ojos, esa boca con esos dientes perfectos… Yo entiendo que Isabel se enamorara perdidamente de él», sentenciaba.

El motivo que distanció a Lolita Flores y Carmen Ordóñez

A pesar de que su romance con Paquirri no causó ningún estrago en su amistad con Carmina Ordóñez, Lolita Flores ha expresado públicamente, en más de una ocasión, que a día de hoy sigue sin perdonarse no haber estado al lado de su amiga cuando más lo necesitaba.

Lolita Flores y Carmen Ordóñez. (Foto: Gtres)

«Ese enfado que tuvimos Carmen y yo fue porque yo no quise dar la cara en el momento que ella lo estaba pasando tan mal cuando la batalla con Ernesto Neyra», explicó Lolita en el programa Viva la vida. La cantante confesó que Ordóñez le pidió que declarase como testigo en el juicio, pero que se negó «por miedo». «El día que me llamaron para ir al juzgado a dar la cara por ella, me asusté un poco. No sabía si era verdad del todo o no y me retiré. Y hoy me arrepiento», lamentaba, añadiendo que fue una decisión que terminó distanciándolas. «Yo tenía que haber dado la cara por ella y no la di en su momento. Ese fue el distanciamiento», sentenciaba.