La estafa tras la ruina económica de Fedra Lorente: pidiendo en Cáritas y pensando en vender su casa

Casi cuatro meses después de enfrentarse a la muerte de su marido, Miguel Morales, Fedra Lorente, más conocida como La Bombi en el mundo del espectáculo, está arruinada. Así lo ha confesado ella misma en una conocida revista de nuestro país, donde ha desvelado que «está muy mal de dinero y que incluso ha tenido que recurrir a Cáritas».

«Tras el fallecimiento de Miguel nos hemos quedado en una situación muy vulnerable, con las cuentas bancarias vacías y llenas de dudas», comenzaba a contar. Pero, ¿cuál es el origen de este declive económico? Fedra ha señalado que todo ha ocurrido a raíz de una estafa que descubrió su hija. «Un año antes de fallecer Miguel, mi hija se dio cuenta de que su padre estaba dando dinero a unas personas que decían estar necesitados. No entendíamos que, con todo el trabajo que Miguel tenía, con los conciertos del grupo, no entrase dinero en casa y tuviéramos que recurrir a la iglesia para poder comer. Así, Álex descubrió que era una estafa y que los únicos ingresos que teníamos los perdimos», explicaba, añadiendo que están incluso planteándose vender su casa familiar para mudarse a una más pequeña y asequible.

Miguel Morales y Fedra Lorente. (Foto: Gtres)

A pesar de todo, Fedra destacaba que «no había que avergonzarse de tener que ser ayudado si uno lo necesita» y menos por ser una persona pública como es su caso, la cual tiene a sus espaldas una amplia carrera televisiva que comenzó en los años 80 en el mítico Un dos, tres… responda otra vez y que continuó con exitosos proyectos audiovisuales como Yo soy Bea, Tutti Frutti o Villarriba y Villabajo, entre otros muchos.

En medio de este caos, Fedra ha confiado en su sobrino Antonio para arreglar los papeles necesarios e intentar solventar esta complicada situación. Aunque lo cierto es que lo lleva haciendo desde que su marido estaba en el hospital. «Iba todos los días a verlo, se ocupaba de hablar con los médicos y de solventar las cosas», señalaba. Por otro lado, tampoco se olvidaba de Shaila y Carmen. «A Carmen le pilló de gira con el teatro, pero cuando tenía descanso se acercaba siempre a ver a su tía. Shaila estaba de gira en América y no pudo despedirse de él… Y eso le pesa. Le he visto llorar por eso», decía. «Les estoy muy agradecida porque no me dejaron sola ni un momento. […] Antonio y Carmen decidieron hacerse cargo de los gastos del entierro. Sacaron la cartera y a día de hoy no me han reclamado nada. Entre ellos dos lo organizaron todo, yo no me hice cargo de nada», declaraba.

Estos gestos le permitieron poder despedirse de su marido tal y como ella quería. «Me metí en la cama con él y estuve más de media hora hablando sin parar. Le regañé por dejarnos solas a las dos, sobre todo a su hija, con la relación tan bonita y especial que ambos tenían», concluía.