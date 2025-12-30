Recordamos las fotos más vintage de Chenoa y Bisbal, la pareja que marcó a toda una generación

Las últimas declaraciones de Chenoa han sacado del baúl de los recuerdos su pasada relación sentimental con David Bisbal. La cantante ha acudido a El podcast de final de mes, presentado por Miki Núñez, donde ha hablado sin filtros sobre la supuesta cobra que le hizo el almeriense durante el concierto que realizaron los participantes de Operación Triunfo 1 en octubre de 2016. «Fue un efecto óptico […] Yo fui a limpiarle con la mano y él se asustó. Esto es todo lo que pasó […] Me escribió para pedirme disculpas y decirme que lo había intentado aclarar, pero yo le dije que ya era tarde», explicaba.

Como no podía ser de otra manera, las palabras de la intérprete de Cuando tú vas han vuelto a generar un gran interés por la historia de amor que en su día vivieron los dos mencionados, la cual, además de marcar a toda una generación, dejó para el recuerdo una larga lista de fotografías vintage que muy pocos recordarán.

Chenoa y David Bisbal. (Foto: Gtres)

Bisbal y Chenoa se conocieron en 2001, concretamente cuando se convirtieron en participantes de la primera edición de Operación Triunfo. Desde el primer momento, su química no pasó desapercibida para la audiencia y, aunque por aquel entonces ambos tenían pareja fuera, finalmente comenzaron una relación sentimental que se consolidó a su salida del concurso, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del momento. De hecho, eran considerados por muchos como los Brad Pitt y Angelina Jolie españoles.

Chenoa y David Bisbal. (Foto: Gtres)

Estuvieron juntos durante casi cuatro años, un intervalo de tiempo en el que fueron fotografiados en innumerables ocasiones: desde realizando tareas cotidianas como ir de compras o pasear por la calle, hasta disfrutando de merecidas vacaciones en destinos paradisiacos como Maldivas o Mallorca. Cada una de estas imágenes reflejaba a la perfección la felicidad que habían conseguido juntos, aunque lo cierto es que, para sorpresa de muchos, les duró muy poco. Y en 2005 anunciaron su separación.

David Bisbal y Chenoa de vacaciones. (Foto: Gtres)

Fue David Bisbal el encargado de anunciar que ya no estaban juntos. Lo hizo desde una rueda de prensa que protagonizó desde Venezuela, generando una gran sorpresa entre sus seguidores e incluso en la propia Chenoa, quien se vio obligada a salir a las puertas de su casa (con su recordado chándal gris) para pronunciarse al respecto. «Os pido un poco de respeto. No lo estoy pasando bien… Todo pasa y no seguimos juntos. Pero, sobre todo, pido respeto. No hay terceras personas», explicaba por aquel entonces.

David Bisbal y Chenoa de vacaciones. (Foto: Gtres)

Más tarde, Chenoa explicó en su libro Defectos perfectos que cuando David se marchó a Latinoamérica le pidió un tiempo, pero que no fue hasta que vio la rueda de prensa cuando se enteró de que la ruptura era definitiva. «Era el peor día de mi vida. Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario. Llamé a su hermana. Vaya papelón, la pobre. Me dijo que lo entendiera, que no me podía dar el número nuevo. Había cambiado de teléfono», contaba. Por su parte, Bisbal también narra en su propio libro (titulado Desde dentro) que el desgaste y el ritmo de trabajo que llevaban era incompatible con su relación. Han pasado 20 años desde entonces y, a pesar de que cada uno de ellos ha rehecho su vida sentimental por separado, sin duda su relación ha pasado a formar parte de la historia de nuestro país.